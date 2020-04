Coronavirus : 410 cercueils fabriqués par jour à Jussey en Haute-Saône

Depuis que la France a été touchée par le Covid-19, une usine en Haute-Saône est montée en puissance. Elle est située à Jussey et fabrique des cercueils. C'est la plus grosse usine en Europe de fabrication de cercueils, elle est passée de 360 à 410 cercueils par jour.

Une conséquence à laquelle on ne pensait pas forcement avec cette pandémie de Covid-19 en France, la hausse du nombre de décès qui entraine une production de cercueils en hausse.

La plus grosse usine de fabrication de cercueils en Europe se situe dans l'Est de la France, à Jussey en Haute-Saône. Elle appartient au groupe OGF, un deuxième site plus petit est installé dans l'Ain à Reyrieux.

En Haute-Saône l'usine est montée en puissance pour assurer l'approvisionnement des pompes funèbres dans toute la France.

La gamme en pin, produite à Jussey © Radio France - Jean-François Fernandez

80.000 cercueils par an

L'usine de Haute-Saône compte 120 salariés. 15 % sont absents, soit pour maladie liée au Covid-19, soit pour maladie simple, soit pour garde d'enfants. Avec des effectifs en baisse, Emmanuel Garret le directeur de l'usine à Jussey a dû anticiper très tôt une montée en puissance. De 360 cercueils jours, il est passé à 410, mais cela ne représente qu'une hausse de production de 10%.

"Un mois normal c'est entre 50 à 60 000 décès en France, là on a une prévision d'environ 10 000 cercueils en plus sur le mois d'avril" précise le directeur qui relativise toutefois, pour lui il n'y a rien d'exceptionnel. Déjà lors de la canicule il avait fallu augmenter la production, à l'époque cela avait été plus compliqué à gérer comme situation car cela s'était passé pendant les congés d'été des salariés.

Deux types de cercueils fabriqués en ce moment à Jussey © Radio France - Jean-François Fernandez

Une gamme réduite à 4 modèles

Pour plus d'efficacité, et pour permettre à tous les salariés de pouvoir passer d'un atelier à un autre si nécessaire, la gamme habituelle de 15 cercueils différents a été réduite à 4 seulement. Deux modèles en pin et deux modèles en chêne. "On constate que pour beaucoup de décès il s'agit de personnes plutôt corpulentes. Là c'est des tailles spécifiques, pour le moment je fais plus de grandes tailles car on en ressent le besoin" explique Emmanuel Garret.

Emballage et passage sous film des cercueils © Radio France - Jean-François Fernandez

La production peut encore augmenter

Actuellement, les équipes tournent 40 heures par semaine sur 5 jours. Si la production devait augmenter, pour une montée en puissance l'usine pourrait alors tourner également le samedi matin.

Pas d'inquiétude pour la matière première, 90% du bois utilisé pour la fabrication de ces cercueils provient des forêts voisines sur une rayon d'environ 50 km autour de l'usine. Actuellement la réserve en bois est de 2 à 3 mois d'avance sur le site.

Les cercueils emballés, prêts à l'expéditon © Radio France - Jean-François Fernandez

Chaque jour, en cette période de Covid-19 ce sont 2 à 3 camions qui partent de l'usine de Jussey en Haute-Saône et 2 camions de l'usine dans l'Ain à Reyrieux. Ils livrent ainsi les agences de pompes funèbre partout en France.

Vue du quai de chargement, un camion prêt à partir © Radio France - Jean-François Fernandez

La santé des salarié n'a pas été oubliée. Il y a trois semaines le directeur de l'usine a fait réaliser par une couturière locale un jeu de deux masques pour chacun des 120 salariés. Des masques en tissu qui doivent être lavés à la maison à 60 degrés.