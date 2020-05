Coronavirus : 414 millions d'euros de cotisations sociales en suspens en Normandie

Deux mois après le début de la crise liée à la pandémie de coronavirus, l'Urssaf dresse ce lundi 4 mai 2020 un premier bilan chiffré en Normandie. Plus d'un tiers des cotisations sociales n'ont pas été réglées dans la région.

Par département et par secteur d’activité, l'Urssaf (l'organisme de collecte des cotisations sociales) détaille ce lundi 4 mai 2020 l'impact de la crise du coronavirus sur la situation économique de la Normandie. Depuis le début de l’épidémie, les employeurs peuvent solliciter un report partiel ou total du paiement de leurs cotisations et les travailleurs indépendants ont bénéficié d’un report automatique de leurs échéances de mars et avril (ainsi que de différentes aides financières). Ces mesures sont reconduites pour les échéances du mois de mai.

Voici ce que ça donne - en résumé - côté employeurs :

Plus d’un tiers des cotisations sociales n’ont pas été réglées depuis le début de la crise sanitaire. Cela représente 414 millions d’euros pour la Normandie.

pour la Normandie. Près de 32.000 employeurs ont effectué une demande de report soit 45% des entreprises normandes . Cela touche 67% de l’hôtellerie restauration, suivi du commerce (51%) et de l’industrie et la construction (44/42%), puis les services (39%).

. Cela touche 67% de l’hôtellerie restauration, suivi du commerce (51%) et de l’industrie et la construction (44/42%), puis les services (39%). Le Calvados et la Seine-Maritime se révèlent plus touchés que les autres départements avec 47/48% des entreprises concernées, suivi de près par l’Eure (45%) puis de la Manche (40%) et de l’Orne (37%).

L'Urssaf précise que la totalité des indépendants de la région ont bénéficié, de façon automatique, d’un report de leurs échéances de mars et avril. Cela représente près de 86 millions de report à ce jour auprès de 51.500 indépendants. Les artisans / commerçants relevant du Régime Complémentaire des Indépendants (RCI), ont perçu une aide dite « CPSTI RCI COVID-19 ». Elle est versée de façon automatique. 40 000 indépendants en ont bénéficié à ce jour en Normandie pour un montant moyen de 850 euros.