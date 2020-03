Coronavirus : 60 % d'activité en moins en une semaine, témoigne un autocariste vosgien

"Depuis le début de la semaine, on voit notre activité tourisme et autre réduite de 60 %" confie Stéphane Toussaint , le responsable d'exploitation de l'entreprise d'autocars Launoy installée à Rambervillers dans les Vosges. Depuis quelque jours, voyages scolaires et séjours linguistiques sont annulés. Ce lundi, le rectorat de Nancy-Metz a prévenu tous les établissements scolaires dans le but de limiter la propagation du Coronavirus Covid-19.

Ce jeudi 5 mars, les cas de Coronavirus continuent à se multiplier en France. Selon un dernier bilan, communiqué ce jeudi, 377 personnes sont touchées, soit 92 de plus que mercredi soir. Six personnes sont mortes.

Launoy emploie 160 chauffeurs à Rambervillers

Selon l'entreprise d'autocars vosgienne, elle enregistre des annulations "même si le département des Vosges n'est pas un cluster, pour des transports entre Epinal et Capavenir par exemple des petites distances". Le responsable prévoit cette grosse baisse d'activités "au moins jusqu'au 12 avril le début des vacances de printemps".

A la question est-ce que cette situation peut mettre en péril l'entreprise ? Stéphane Toussaint répond "oui, si on passe au stade 3 , si on supprime encore les ramassages scolaires réguliers ça sera catastrophique." Chez Launoy à Rambervillers, 160 conducteurs sont employés.

à lire aussi Une Vosgienne contaminée par le coronavirus dans un état préoccupant