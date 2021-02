Coronavirus : huit milliards de pertes pour les territoires de montagne à cause de la crise sanitaire

Une saison morte pour les professionnels de la montagne frappés de plein fouet par la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques. Lors des assises régionales de la montagne ce mardi à Marseille, les professionnels de la montagne lourdement impactés par la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques vont réclamer des aides financières concrètes.

"Une catastrophe économique et sociale"

Selon Alexandre Maulin, le président des Domaines skiables de France "sur l'ensemble de la France, on en est à huit milliards de pertes sèches pour les territoires de montagne partout en France. C'est une catastrophe économique et sociale".

La baisse de fréquentation sur les massifs est en moyenne comprise entre 60 et 70 %. "On ne peut pas dire qu'on s'en sort bien. On s'est diversifié pour satisfaire les clients, mais économiquement ce n'est pas viable".