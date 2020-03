Coronavirus : 900 entreprises françaises ont demandé des mesures de chômage partiel pour 15.000 salariés

Le nombre d'entreprises qui demandent à bénéficier de mesures de chômage partiel a plus que doublé en quelques jours. Sur BFMTV, la ministre du Travail a avancé le chiffre de 900 entreprises ce dimanche, pénalisées par la propagation du coronavirus Covid-19. "_Cela concerne 15.000 salariés_, cela peut paraître beaucoup mais c'est sur 20 millions de salariés", a expliqué Muriel Pénicaud, pour qui "il ne faut pas généraliser" car "il y a plein de secteurs qui ne sont pas touchés".

15.000 salariés concernés, cela représente 52 millions d'euros

Ce dispositif de chômage partiel vise à "maintenir l'emploi" en cas de baisse d'activité. "Cela représente 52 millions d'euros pour l'instant, on a un tiers qui a déjà été accordé, pour les autres c'est en train d'être examiné, on fait ça dans un délai court", a indiqué la ministre. Parmi les secteurs les plus impactés, Muriel Pénicaud évoque le tourisme, l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie et, "en partie, les transports".

"La vie économique est un peu abîmée dans certains secteurs. Il faut être réaliste : on va avoir un ralentissement partiel de la croissance, mais on fait tout pour la préserver", a-t-elle ajouté. Interrogée sur la possibilité de ramener à 7% le taux de chômage, elle a répondu que cet objectif était "plus difficile à atteindre qu'avec les indicateurs qu'on avait il y a deux mois, c'est sûr". "Aujourd'hui, ça m'inquiète, mais notre priorité, c'est d'être concentrés sur l'instant présent, de préserver au maximum l'emploi".