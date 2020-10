Coronavirus : à Aix et Marseille, les restaurateurs annoncent leur réouverture

Selon l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie les bars et les restaurants vont pouvoir rouvrir plus tôt que prévu. Ils devaient initialement rester fermés jusqu’au 11 octobre inclus.

À priori, fini les déjeuners sur le pouce. À Aix et Marseille, les restaurateurs et les cafetiers vont lever le rideau. Ils devaient, au départ, rester fermés une semaine de plus. Mais ils vont finalement pouvoir rouvrir dès ce lundi. C’est en tout cas ce qu’assure l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie des Bouches du Rhône (UMIH 13). Elle dit avoir obtenu le feu vert lors d’une réunion, ce dimanche soir, avec le préfet qui n’a pas encore confirmé. Mais il devrait publier dans les prochaines heures un arrêté.

Arrêté qui doit préciser les contours du nouveau protocole sanitaire que devront respecter les restaurants. Les cafetiers devraient eux aussi pouvoir rouvrir "sous certaines conditions", indique dans un communiqué l’UMIH 13.

En effet, les discussions autour des bars et des cafés ont été plus âpres, souligne Frédéric Jeanjean, le secrétaire départemental du syndicat qui l’assure : "aucun client ne consommera debout."

La règle est simple. Dans mon établissement, quelqu’un qui veut consommer debout, je ne le sers pas. On consomme assis à table. Donc, c’est au préfet de nous faire confiance. Et en même temps, il me semblerait utile de mettre les moyens pour contrôler que le protocole sanitaire est bien respecté - Frédéric Jeanjean, secrétaire de l’UMIH des Bouches-du-Rhône.

Un arrêté préfectoral pris pour 15 jours

Toujours dans son communiqué, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie des Bouches du Rhône affirme que l’arrêté préfectoral sera pris « pour 15 jours » et qu’il « évoluera en fonction des données statistiques liées à la pandémie. »

Le nombre de patients hospitalisés est resté stable, ces dernières 24 heures, dans les hôpitaux publics marseillais. En tout, 127 personnes y sont actuellement soignées.

Dans les services de réanimation, les chiffres aussi sont stables avec 44 personnes prises en charge.