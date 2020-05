Lors du lancement de la plateforme e-commerce “AlèsOfCourses” le 28 avril, la municipalité d’Alès a présenté le système de “bons d’achat solidaires”. Les clients ont la possibilité d’avancer une somme d’argent dans les commerces alésiens fermés pendant le confinement. Ces bons seront échangeables dès la réouverture. Cette initiative permet à la fois de soutenir la trésorerie des commerçants et artisans touchés par la crise liée au Covid-19, mais aussi de faire revenir rapidement les clients en centre-ville lors du déconfinement.

Ce ne sont pas des dons, ce sont des avances d’argent à vos commerçants », Max Roustan, maire d’Alès

Ces “bons d’achat solidaires” seront utilisables, donc échangeables, dès la réouverture des enseignes ». Soit à partir du 11 mai pour la plupart. Cette mesure est d’autant plus importante – voire vitale – pour les cafés et restaurants d’Alès qui, eux, doivent rester fermés au moins jusqu’en juin. Le Gouvernement tranchera fin mai sur la date de réouverture.

En pré-achetant sur la plateforme alesofcourses.fr des produits ou des services sous la forme de ces bons d’achat, les clients aident les professionnels qui ont le rideau baissé depuis le 16 mars à payer les factures, les loyers, les stocks.

Un service gratuit et sans commission

La plateforme e-commerce alesofcourses.fr fédère déjà une centaine de commerçants alésiens auprès de qui il est possible de souscrire des “bons d’achat solidaires” pour un montant illimité : vous composez la somme que vous souhaitez provisionner avec des bons de 30 €, 50 € et 80 €.Ce service est gratuit pour les clients, comme pour les professionnels, et il n’y a aucune commission de prélevée.

Commander vos “bons d’achat solidaires” sur alesofcourses.fr

Comment ça marche exactement ?

1 – Je me connecte sur alesofcourses.fr

Le site est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

2 – Je choisis le commerce qui propose le produit ou le service que je désire

Une centaine de commerçants alésiens est déjà présente sur la plateforme e-commerce locale.

3 – Je sélectionne l’option “Bon d’achat solidaire”, j’ajoute à mon panier et je paye

Je peux provisionner un montant illimité en composant la somme souhaitée avec des bons de 30 €, 50 € et 80 €.

4 – Le commerçant reçoit l’argent immédiatement

Bien joué ! Cela permet à votre commerçant de recevoir un peu de trésorerie dans ce moment difficile.