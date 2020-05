Coronavirus : à Belfort, l’armée vole au secours des Restos du Cœur

Par mauvais temps, la distribution des colis par les fenêtres du centre n'était plus possible. Grâce à l'appui de l'Armée, les Restos du Cœur de Belfort assurent désormais la distribution sous des tentes, tout en respectant la distanciation qui s'impose entre bénévoles et bénéficiaires.

Les Restos du Coeur de Belfort ne pouvaient plus assurer la distribution des repas dans leurs locaux, tout en respectant les gestes barrière. La distribution par les fenêtres, par mauvais temps, devenait compliquée à gérer, en plein épidémie de coronavirus. Le 35e Régiment d'infanterie de Belfort a donc été appelé en renfort. Le prêt et le montage de plusieurs tentes permettent une distribution des colis à bonne distance entre les bénéficiaires et les bénévoles.

40 mètres linéaires de tentes ont été déployés

"La philosophie c'est de dire qu'à l'intérieur c'est trop confiné pour que les gens puissent circuler à l'intérieur, il faut donc déporter les affaires à l'extérieur, et pour protéger les gens compte tenu des conditions météo, il fallait des tentes, tout simplement", explique le colonel Jean-François Schoonmann Commandant de la base de défense de Belfort.

Au milieu, le Préfet du Territoire de Belfort, David Philot, aux côtés de Sylvie Feige. © Radio France - Christophe Beck

C’est l'une des déclinaisons de l’opération Résilience mise en place par l’Etat pour venir en aide aux plus fragiles en cette période de pandémie. Les Restos du Cœur de Belfort expliquent avoir deux soucis en cette période : l’afflux de nouveaux profils de bénéficiaires et la disparition des bénéficiaires habituels, effrayés par le Covid.

Des Restos empêchés de distribuer, une première

Même avec la relance d’une distribution en extérieur, de nombreux bénéficiaires n’osent plus venir. "On a fait tout le planning des familles, on les a appelées individuellement, en leur disant -Venez, les Restos sont ouverts!, mais beaucoup ont peur de sortir, ils ont vraiment peur du virus, c'est impressionnant... on n'a jamais connu ça", insiste Sylvie Feige, la responsable des Restos du Cœur de Belfort.

Là, j'ai un jeune couple qui m'a écrit, le mari était apprenti boulanger, le CDI devait démarrer le 15 mars... mais impossible, il n'a plus de salaire, plus rien

Le dispositif a été présenté à la presse ce lundi 4 mai © Radio France - Christophe Beck

Jeunes étudiants confinés au Crous, familles au chômage partiel, contrats interrompus... l'association voit arriver de nouveaux profils. "On a par exemple une personne qui gardait des bébés, elle n'a plus d'activité, elle n'est jamais venue chez nous... pour elle, c'est compliqué de passer la porte des Restos", raconte Sylvie Feige.

Les prochaines semaines s'annoncent difficiles pour les associations d’aide au plus démunis, qui s’attendent à une explosion des besoins. Cette distribution sous tente devrait se poursuivre au moins jusqu’à la campagne d'hiver qui commence le 24 novembre 2020. A Belfort, les Restos du Cœur accueillent 700 familles en été, 1.300 en hiver.

L'association distribue en moyenne chaque année 280.000 repas, pour plus de 4.000 personnes dans le Territoire de Belfort. Les distributions se font deux fois par semaine, le jeudi et le mardi après-midi, 6, rue de Londres, à Belfort.