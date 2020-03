Coronavirus : à Belfort, l'entreprise TNT Events a déjà perdu plusieurs milliers d'euros

Depuis que la France est passée au stade 2 face à l'épidémie de Coronavirus, les événements s'annulent les uns derrière les autres. C'est le cas aussi chez notre voisin Suisse pour le Salon automobile de Genève et le salon horloger de Bâle notamment. Autant d'annulations qui impactent directement le spécialiste belfortain de l’événementiel : TNT Events. L'entreprise, qui travaille dans tout le territoire et à l'international, explique avoir déjà perdu plusieurs milliers d'euros et s'inquiète de conséquences bien plus grave si les mesures venaient à s'accentuer.

La règle est simple : "tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes dans des lieux confinés est interdit ou reporté", rappelle le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour les autres événements, leur tenue "s'étudie au cas par cas", précise-t-il. Résultat, de nombreux salons, concerts et rassemblements sportifs ont été annulés. Et l'impact se fait déjà largement sentir : "plusieurs mois de travail sont déjà perdus", déplore Thomas Mouhat. Le directeur de TNT Events a déjà chiffré ses pertes à près de 110.000 euros depuis le passage au stade 2 de l'épidémie.

Peu d'événements concernés dans le Territoire de Belfort

"Par chance, il y a peu de lieux qui rassemblent 5.000 personnes dans notre département", explique Thomas Mouhat, qui espère que le Territoire de Belfort continuera d'être épargné par les restrictions. Mais le dirigeant craint tout de même un passage en stade 3, qui pourrait être bien plus contraignant dans son secteur d'activités. D'ores et déjà, Thomas Mouhat et ses équipes ont la tête au mois d'avril. "Si les annulations se poursuivent, le mois d'avril sera catastrophique ! On travaille sur beaucoup d'événements partout en France", explique le directeur de TNT Events, qui est aussi implanté à Paris, Strasbourg et Cannes. La perte serait alors de 280.000 euros, soit 10% de l'activité.

Dans les locaux de TNT Events, à Argiésans, Thomas Mouhat a découvert ce lundi "les visages terrorisés" de ses salariés. Le dirigeant tente de rassurer ses équipes et clients, mais il n'exclue pas de devoir mettre en place des périodes de chômage technique. Pour l'instant, il "occupe différemment les équipes", explique-t-il, en leur faisant travailler sur des tâches internes à l'entreprise.

Pas assez informés

"On n'est pas du tout informés ou soutenus face à cette crise", déplore Thomas Mouhat. Le directeur a découvert, comme tout le monde, les annulations d'événements dans la presse. Il regrette aussi de ne pas avoir d'interlocuteur pour répondre à ses nombreuses questions quant aux remboursements et aides financières qui pourraient être mises en place.