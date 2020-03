Coronavirus : à Bourges, la grande distribution recrute à tour de bras

Coronavirus oblige, de nombreux secteurs économiques sont à l’arrêt… Et d’autres, au contraire, sont à feu et à sang : c’est le cas de la grande distribution. A Bourges, une enseigne de grande distribution recrute 50 préparateurs de commande pour faire face à la demande qui explose dans les "drives", notamment.

Une véritable ruée vers les grandes surfaces qui incite à recruter de la main-d'oeuvre

"Il s'agit d'emplois sur la plateforme logistique d'une grande enseigne agroalimentaire", précise Jean-Loup Wirotius, le directeur marketing de MisterTemp', la boîte d'intérim qui se charge du recrutement. "Ce sont des missions à la semaine, mais renouvelables, car le site a de gros besoins."

Et pour cause : en pleine épidémie de coronavirus, on a constaté ces derniers jours une véritable ruée vers les supermarchés et autres grandes surfaces de la région. Et aux drives, les commandes ont explosé. "D'habitude, ce type d'enseigne tourne avec 10 ou 15 préparateurs de commande", précise Jean-Loup Wirotius.

L'agence d'intérim fournit les attestations pour se déplacer

Le nom de l'enseigne en question n'a pas été communiqué, mais elle se situe "autour de Bourges", et l'agence conseille d'avoir une voiture. Vous pouvez postuler sur ce site internet, ou par mail à cette adresse : massourou.ka@mistertemp.com.

L'agence d'intérim précise enfin que les cinquante postes en question ne seront pas au contact des clients. Le recruteur fournira toutes les attestations nécessaires pour permettre aux salariés de se déplacer malgré les restrictions de circulation.