Coronavirus - A Brive, les discothèques Le Cardinal et La Charrette fermées jusqu'à nouvel ordre

Les discothèques Le Cardinal et La Charrette sont fermées jusqu'à nouvel ordre, à Brive. Alors que les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits en France, le patron des deux établissements préfère lui ne plus ouvrir ses portes.

C'est une décision qui va alimenter beaucoup de discussions, à n'en pas douter. A Brive, deux discothèques historiques de la ville sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Le Cardinal et La Charrette n'ouvriront plus leur porte à cause du coronavirus.

Ca n'est pas le sens de la nuit et de la fête qu'on veut donner

Alors que les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits en France depuis la mi-journée et l'annonce du Premier ministre, Christian Dayre, le propriétaire des deux discothèques brivistes annonce à France Bleu Limousin qu'il vient de décider, avec ses équipes, de ne plus ouvrir ses portes. " Limiter les entrées jusqu'à 100 personnes est trop compliqué " lance-t-il, " ça implique de refuser du monde, ce qui va former des regroupements à la porte qui peuvent générer des situations conflictuelles à l'entrée des établissements. Et puis, cela implique beaucoup de choses aussi pour nos salariés en terme de gestion inhabituelle du public. Ca n'est pas le sens de la nuit et de la fête qu'on veut donner dans nos établissements ".

Il est de notre devoir sanitaire d'aller dans le sens d'éviter la propagation

Cette décision est valable " jusqu'à ce que l'état sanitaire du pays se rétablisse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de limitation pour l'accueil du public. J'estime aussi qu'il est de notre devoir sanitaire d'aller dans le sens d'éviter de propager le virus. _On ne le fait pas de gaieté de coeur_, mais on le fait car la situation l'impose. Et puis, certains de nos salariés se posent aussi beaucoup de question pour leur propre santé ". Alors que la décision vient d'être prise ce vendredi après-midi, Christian Dayre va maintenant se pencher sur des mesures de chômage partiel pour ses salariés. " Je vais m'y pencher dès lundi car il ne faut pas qu'il y ait d'impact financier pour eux ". Pour lui, cette décision est déjà synonyme d'argent perdu. " Il ne reviendra jamais, on ne fera pas deux ou trois fois plus d'entrées quand on rouvrira. Je vais me mettre au travail pour assurer la pérennité des établissements ".