Coronavirus : à Châteauroux, la distribution alimentaire pour les plus démunis s'organise

Pour faire face à l'épidémie de Coronavirus, tout en continuant à assurer leurs missions en faveur des plus démunis, le CCAS de Châteauroux et les associations ont réorganisé la distribution alimentaire.

En raison de l'épidémie de Covid-19, quatre épiceries sociales de Châteauroux ont été contraintes de stopper leur activité pour protéger leurs bénévoles et leurs bénéficiaires. Les équipes des Restos du Coeur elles, ont besoin de renfort pour poursuivre les distributions. En filigranne de cette situation, il y a aussi bien sûr les angoisses de chacun, les appels qui se multiplient au CCAS et auprès des associations ou encore les informations erronées qui circulent sur l’arrêt de toutes les distributions.

En réaction, le CCAS de Châteauroux, la Banque Alimentaire et les Restos du coeur décidé de reproduire l'organisation testée en été depuis 2018 pendant la fermeture des épiceries sociales. Pour cela, ils reçoivent le soutien de la Croix Rouge, de la Protection Civile, du Secours Populaire et de Châteauroux Métropole. Un travail essentiel pour les 700 familles attendues pendant les dsitributions.

Les jours et les horaires des distributions - Banques Alimentaires

A chaque distribution, les Restos bébé distribueront des produits de base pour les bébés (lait, couches…). Les colis alimentaires sont préparés dans les locaux de la Banque alimentaire les lundi et mardi. Les colis alimentaires seront identiques en fonction de la composition des familles. Les familles doivent se munir de sacs et d’un sac isotherme pour les produits frais. Pour toute nouvelle inscription, se munir d'une pièce d'identité, du livret de famille, d'un justificatif de domicile récent et des justificatifs de ressources perçues en mars

Des mesures sanitaires strictes

Le respect des règles d’hygiène seront strictes : ports de gants et de masques par les bénévoles, balisage des locaux avec une marche en avant pour éviter tout croisement, prise de la température des bénévoles et des bénéficiaires, filtrage des entrants (pas de mineurs dans le centre de distribution), respect des distances entre chaque personne, désinfection des tables de distribution… Les bénéficiaires sont invités à mettre des écharpes ou des foulards autour de leurs bouches pour éviter la projection de postillons, à venir à une seule personne par famille et à venir sans leurs enfants.

Les autres lieux de distribution alimentaire également ouverts à Châteauroux

La Croix Rouge maintient sa distribution le lundi et le mardi de 14h à 17h et sera également présente boulevard d’Anvaux pour garantir le respect des règles liées à la pandémie. - Le Secours Populaire maintient ses distributions du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 14h15 à 15h45 et apporte un soutien à la distribution exceptionnelle boulevard d’Anvaux par le don de produits et de jeux-livres pour les enfants. Le Petit Plus à Saint Christophe est ouvert pour ses adhérents un mardi tous les 15 jours (au lieu du lundi, mardi et mercredi tous les 15 jours). Prochaine distribution mardi 31 mars.