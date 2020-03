Coronavirus : à Châteauroux, LUNA Service, qui livre des repas à domicile prend la menace au sérieux

Les entreprises de livraisons de repas à domicile se rendent quotidiennement chez cette population dite "fragile" et forcément, le coronavirus préoccupe : l'hygiène est plus que jamais primordiale.

L'épidémie progresse et ce sont les personnes âgées les plus susceptibles de contracter une forme grave du virus. Les entreprises de livraisons de repas à domicile se rendent quotidiennement chez cette population dite "fragile" et forcément, le coronavirus préoccupe.

L'hygiène est plus que jamais primordiale. A Châteauroux, l'entreprise LUNA service prend la menace coronavirus au sérieux.

Renforcer ce qui est déjà mis en place

Gants, gel hydroalcoolique commandés en quantité : Dalila veille à ce que ses employées soient bien équipées avant de se rendre au domicile des personnes âgées.. Seul hic : pas de masques de protection : "on en a commandés.... on les attend toujours !" se désole-t-elle.

Dalila tient à rappeler que ces consignes d'hygiène était déjà mises en application bien avant l'épidémie de coronavirus. Au moindre doute sur la santé d'une intervenante, aucun risque n'est pris : "les intervenantes observent quoiqu'il arrive des mesures d'hygiène stricte, on n'a pas attendu le coronavirus pour ça ! La grippe aussi est très dangereuses pour les personnes âgées. Et si une intervenante se sent mal, elle ne travaille pas et reste chez elle."

Même si Dalila ne veut pas céder à la psychose, elle craint des mesures de confinement généralisé : "si on ferme tout, c'est le travail de tout le monde qui en pâtit. Et pour mes employées, c'est du travail en moins. Ce genre de situation va les conduire vers une grande précarité." s'inquiète la gérante.

Pour bien ancrer les réflexes de sécurité, une réunion spéciale coronavirus est organisée ce vendredi avec toutes les employées