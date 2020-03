Florence, une employée d’une entreprise de services funéraires en Île-de-France, a alerté ce samedi matin sur franceinfo, sur la situation : "Les gens meurent à tour de bras", "On a des ruptures de stock au niveau des cercueils".

Coronavirus : "On a des ruptures de stock au niveau des cercueils", une employée de pompes funèbres

Alors que la pandémie de coronavirus continue de toucher la France, Florence, une employée d’une entreprise de services funéraires en Île-de-France" a témoigné et alerté ce samedi matin sur franceinfo : "Les gens meurent à tour de bras, c’est affolant". Elle explique que "les chambres mortuaires dans les hôpitaux sont saturées, à tel point que des tentes vont être aménagées en chapelle ardente pour pouvoir accueillir des cercueils en attente d’obsèques et libérer des cases réfrigérées dans les morgues".

Les pompes funèbres débordées par la situation

C'est le cas également de son entreprise : "On va devoir faire arriver des containers réfrigérés pour pouvoir ‘stocker’ des cercueils, car les décès arrivent trop vite." L'employée constate une accélération des décès dus à la pandémie : "On voit vraiment une nette différence avec les semaines d’avant. On prend l’eau".

La situation est telle que son entreprise se retrouve parfois en difficulté pour prendre en charge les corps. "C’est la première fois au niveau de mon entreprise qu’on a des ruptures de stock au niveau des cercueils, par exemple. Ce n’est jamais arrivé. C’est quelque chose d’incroyable pour une entreprise de pompes funèbres."