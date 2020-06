Coronavirus: à Dijon l'épicerie sociale Epi'sourire,accueille des bénéficiaires de plus en plus nombreux

C'est une conséquence de la pandémie du Covid-19, après la crise économique, la crise sociale. Devant les épiceries sociales, les files d'attente ont grossi et les bénéficiaires ont fortement augmenté. C'est le cas à l'épicerie sociale et solidaire, Epi'sourire à Dijon.

Depuis fin mars, les files d'attente se sont rallongées devant Epi'sourire dans le quartier du Petit Cîteaux à Dijon. Avec la pandémie, "les bénéficiaires des épiceries sociales ont fortement augmenté et les files d'attente se sont multipliées" confirme Thierry Fousset, le président d'Epi'sourire. Un afflux de nouveaux bénéficiaires aux profils divers, précise Patricia Aguerra, la responsable de l'épicerie, "on a vu arriver des jeunes en foyers, ou des étudiants qui avec la pandémie ont perdu leurs petits boulots, mais il y a aussi des personnes âgées et depuis peu aussi des famille de migrants arrivées das l'urgence car elles n'avaient plus rien."

Quatre familles supplémentaires accueillies chaque jour

L'épiceries sociale et solidaire, est installée place Jacques Prévert depuis 2005. Mais ici, on ne vient pas par hasard, les bénéficiaires sont adressés par des travailleurs sociaux. Ils viennent acheter des produits alimentaires très variés car on trouve de tout, des conserves des pâtes du riz mais aussi des légumes et des fruits ou des produits d'hygiène. Mais des produits bien moins chers qu'en grande surface, en moyenne ils coûtent en moyenne 20% du prix normal. Pour Pierre, un bénéficiaire, qui vient deux à trois fois par mois,"cela permet de compléter les courses chaque mois." La variété des produits et le fait de choisir ses courses est aussi ce qui plait à cette maman, venue remplir son caddie pour le mois. "On est six à la maison et le budget ne peut pas dépasser 250 euros par mois, mais ici je trouve des choses que je ne peux pas acheter ailleurs."

Un lieu essentiel pour certains, comme cette dijonnaise qui vient en moyenne quatre fois par mois. "Les gens ne se rendent pas compte comme il est facile de dégringoler et de se retrouver ici. Je vois de plus en plus de gens venir faire leurs courses ici et ils seront de plus en plus nombreux avec cette crise."

Recherche de nouveaux partenariats

Pour faire face à cette affluence, l'épicerie sociale cherche à nouer de nouveaux partenariats, en particulier pour offrir davantage de produits frais et locaux. Une épicerie qui milite pour pouvoir proposer "des produits frais de qualité", explique Patricia Aguera, "car aujourd'hui la santé est dans l'assiette." Et pour acheter à de bons prix, les épiceries sociales peuvent compter sur le Groupement des Épiceries Sociales de Bourgogne Franche-Comté (GESBFC).