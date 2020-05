Coronavirus : à distance, les douaniers du Havre vérifient que les masques importés sont aux normes

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, des agents des douanes postés au Havre contrôlent la qualité et la légalité des masques importés en France. Des contrôles à distance, avant l'arrivée prochaine de conteneurs dans le port.

Ce sont eux qui vérifient que les masques qui arrivent de l'étranger protègent bel et bien contre le Covid-19. En deux mois, 700 millions de masques de protection ont été importés en France. A leur arrivée, les agents des douanes, et notamment ceux du Havre, inspectent les lots et vérifient qu'ils sont aux normes. "Les vérifications sont avant tout des vérifications documentaires", explique Jérôme Gautraud-Feuille, le directeur des services douaniers du Havre, invité de France Bleu Normandie ce mardi.

"Les importateurs doivent nous fournir une liasse de documents avec des déclarations de conformité, des rapports de tests et l'engagement d'une démarche auprès d'un organisme notifié, poursuit Jérôme Gautraud-Feuille. Nous vérifions que tous ces documents sont conformes et si tel et le cas nous disons aux importateurs qu'ils peuvent déposer leur déclaration en douane."

Bientôt des contrôles physiques dans le port du Havre

Ces démarches sont parfois compliquées par le fait que les masques arrivent pour la plupart de Chine, avec des documents, qui ne sont écrits ni en français ni en anglais. Et les vérifications se font également, pour les agents du Havre, à distance : pour le moment, les importations se font par avion et les stocks de masques arrivent dans les aéroports, notamment à Roissy.

"Si le contrôle documentaire n'a pas suffi, nous pouvons demander aux agents des aéroports de faire un contrôle physique pour vérifier que les éléments qui sont sur les déclarations sont conformes à ce qui apparaît dans les colis, mais c'est exceptionnel", raconte Jérôme Gautrand-Feuille.

Au mois de mars, les normes acceptées en France ont été élargies et les agents ont dû s'adapter. Selon le directeur des services douaniers du Havre, ses agents n'ont eu à traiter que quatre ou cinq dossiers "frauduleux" où les documents fournis étaient faux ou ne correspondaient pas à la marchandise. "Dans ce cas-là, l'importateur est invité à obtenir une bonne attestation. Si la déclaration avait été déposée, nous aurions dû saisir les masques", explique-t-il.

Selon Jérôme Gautrand-Feuille, des premiers conteneurs de masques de protection pourraient arriver dans le port du Havre d'ici deux à trois semaines. Quand ils seront là, les agents des douanes devront faire les contrôles physiques en plus des contrôles à distance qu'ils font depuis plusieurs semaines.