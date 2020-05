Coronavirus: A Epernay, l'usine Chantelle passe de la dentelle à la fabrication de surblouses

Rien à voir avec le monde de la dentelle et la corsetterie. Depuis 3 semaines, dans son usine d'Epernay, dans la Marne, les 108 salariés de l'entreprise Chantelle se sont mis à fabriquer des surblouses pour aider les soignants mais aussi tous les autres secteurs qui luttent au quotidien contre le Covid 19.

L'usine sparnacienne de dentelle est à l'arrêt depuis le début du confinement, les employés sont au chômage partiel alors le directeur du site, Stéphan Rigot a accepté de mettre à disposition les locaux pour une partie des employés : " Il ne faut pas oublier que toutes les boutiques qui vendent de la lingerie fabriquée par Chantelle sont fermées en ce moment. On a plus de chiffre d'affaire donc fabriquer des blouses est aussi un enjeu majeur de pérénité du groupe". Près de 12.000 blouses ont déjà été produites dans l'usine Chantelle.

La fabrication de blouses est bien différente de celle des sous-vêtements fabriqués d'habitude par l'usine Chantelle d'Epernay © Radio France - Sophie Constanzer

De la solidarité et la création d'une association

En cette période de crise sanitaire, les bonnes volontés ne manquent pas. Et c'est ce qui s'est passé chez Chantelle. Une association "Les Blues du coeur" a été crée, et une trentaine de personnes se relaient bénévolement pour découper et fabriquer des blouses.

Christelle est l'une des couturières de chez Chantelle. Avec son masque sur le visage, elle s'affère à sa machine à coudre. Entre ses doigts, pas de dentelle mais du voile d'hivernage pour fabriquer les blouses: "c'est très différent de ce que je fais d'habitude admet- elle, la dentelle, c'est beaucoup plus minutieux et en fin de journée, la fatigue n'est pas la même mais de venir ici, en ce moment, ça fait du bien au moral".

Pour les petites mains bénévoles, fabriquer des surblouses en ce moment permet d'oublier la réalité du chômage partiel. Au milieu des machines industrielles, elles ont le sourire, et elles prennent leur travail très au sérieux. Delphine Chapelot est la présidente de l'association Les Blues du coeur : "Le but pour ces couturières, c'était de découper le voile d'hivernage. Une blouse fait 1m60 sur 1m10. Imaginez ces dames, chez elles, dans leur salon, sur leur table pour fabriquer ces blouses, c'était vraiment trop compliqué. Elles sont dans de meilleures conditions ici, dans leur usine".

Même Stéphan Rigot, le directeur du site le reconnait "En fabricant ces surblouses, on ne fait presque plus rien à la main, c'est désormais de la découpe à la machine. On a plus forcément d'attention à porter à la dentelle, c'est vraiment autre chose que la corsetterie qui demande une vigilence au moindre millimètre".

En ce moment, plus de dentelle mais du voile d'hivernage dans les mains des couturières de chez Chantelle © Radio France - Sophie Constanzer

Les surblouses découpées sont ensuite envoyées à d'autres couturières bénévoles de la Marne pour qu'elles finissent le travail d'assemblage. Plus de 1600 blouses ont été fabriquées sur le site, le tout pour les soignants mais pas seulement nous explique la présidente des Blues du coeur, Delphine Chapelot "les stocks ont été épuisés à de nombreux endroits et pas uniquement pour les soignants face au Covid. Tous les secteurs pâtissent de ce manque de blouses et il y a encore des besoins partout".

D'ici la fin du mois de mai, ce sont 18.000 blouses qui auront été produites grâce aux couturières bénévoles de chez Chantelle.

L'entreprise sparnacienne ne doit pas reprendre son activité de dentelle avant début juin .