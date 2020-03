Coronavirus : à l'Escale Village, le plus gros resto routier de France, on dédramatise en restant vigilant

A l'Escale, le staff du restaurant reste vigilant. Dans le plus gros resto routier de France, on se prépare certes, mais surtout on dédramatise Avec près de 1000 couverts servis par jour, Dominique Thomas, le patron de l'Escale, a d'autres chats à fouetter que le coronavirus : "Soit on est complètement inconscient, soit on a suffisamment de recul pour comprendre qu'il ne faut pas céder à la panique. On ne s'affole pas".

La crainte de la chaise vide

Avec sa place centrale sur le territoire français, l'Escale de Châteauroux/Village est prisée des routiers et des voyageurs qui s'arrêtent manger un morceau. La crainte de Dominque Thomas : c'est que sa clientèle reste chez elle ou bien qu'elle évite les lieux publics "on est sur l'axe Paris/Toulouse, on accueille tout le monde, pour le moment on n'a pas constaté de baisse, mais si la peur prend le pas sur la raison... on risque de perdre des clients".

L'accent est mis sur l'hygiène

Les consignes de sécurité liées au coronavirus sont affichées sur les murs du restaurant © Radio France - Elodie Rabelle

Pour rassurer : on montre patte blanche. Sur les murs, les consignes sanitaires liées au coronavirus sont affichées, pas question qu'on doute de l'hygiène : "on se lave peut-être plus souvent les mains qu'avant", admet le patron, "mais dans un restaurant, c'est normal d'être strict sur l'hygiène !".

C'est pas ici que je crains de tomber malade ! "

Eh oui ! Coronavirus ou non, l'Escale, c'est propre assure Jimmy, un routier habitué des lieux : "je viens ici depuis des années : le restaurant est propre, les douches, les vestiaires aussi, c'est pas ici que je crains de tomber malade !"

Pour Hippolyte, musicien en tournée, le plus effrayant c'est toute la psychose autour du coronavirus : "Les gens se renferment, deviennent racistes et ne veulent plus côtoyer du monde, c'est là le danger !"

Alors au lieu de céder à la peur, à l'Escale, on préfère céder aux bonnes odeurs qui s'échappent des cuisines.