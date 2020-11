Coronavirus : à La Souterraine, le marché de Noël se fera... en virtuel

Déambuler dans les allées, choisir son foie gras ou ses huîtres, et acheter les derniers cadeaux de Noël... Autant de plaisirs réservés aux Marché de Noël, qui malheureusement ne pourront pas se tenir cetet année, crise sanitaire oblige. A La Souterraine, pas d'étals le 23 décembre, mais il aura quand même bien lieu... en version virtuelle. Le tiers-lieu L'Ampoule est à l'origine du projet, soutenu par la mairie.

Vitrine numérique pour aider les artisans et commerçants

Le principe est simple : un site internet, avec une page par commerçant, des photos de quelques-uns de ses produits, et surtout toutes les informations pour le contacter et commander ses achats de Noël. L'Ampoule travaille sur le site, qui servira à regrouper les informations sur les professionnels. : "Ce n'est pas un site marchand, on sert juste de vitrine numérique pour les aider à se faire connaître".

La mairie et l'association peuvent aider les commerçants et artisans à prendre des photos de leurs produits. © Radio France - Marie Dorcet

Pour alimenter tle site, l'association et la mairie se mettent à leur disposition, notamment pour venir prendre des photos de leurs produits. L'initiative est ouverte à tous les commerçants et artisans du pays sostranien, et c'est gratuit.

Le site sera mis en ligne et partagé sur deux de la mairie, de L'Ampoule et les réseaux sociaux du 1er au 31 décembre.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie de La Souterraine au 05 55 63 97 80 ou L'Ampoule à lampouleactivites.gmail.com ou directement sur sa page Facebook.