Coronavirus : A Mathay, Epau Nova a déjà produit 125 000 masques en tissu

Des épaulettes aux masques en tissus, Epau Nova, entreprise textile de Mathay, a su se rendre utile pendant la crise sanitaire.

Au moment du confinement, le fabriquant d’épaulettes pour des grandes marques de textiles s'est interrogé sur la manière de participer à la lutte contre le virus. D'où l'initiative de confectionner des masques en tissus lavables pour le grand public.

"J'ai porté mes premiers masques au médecin qui est en face de chez moi. Il m'a dit que c'était une excellente idée pour équiper ses patients et protéger tout le monde. Y avait pas de business plan. Nous cherchions à nous rendre utiles", explique Gilles Curtit, le patron d'Epau Nova.

Une véritable aventure collective à Epau Navo Copier

Une idée qui a germé au sein de l’équipe et qui a fait l’unanimité auprès de la quarantaine de salariés.

"Les salariés ont été immédiatement volontaires pour se mobiliser autour de cette action. Et de donner de leur temps. Sans eux, l'aventure n'aurait pas été possible", ajoute Gilles Curtit.

La découpe du masque © Radio France - Christophe Beck

Résultat, en deux mois, 125 000 masques ont confectionnés et vendus à prix coûtant à des collectivités, associations et entreprises de la région.

Le modèle a été validé par la direction générale de l'armement qui a confirmé ses propriétés filtrantes.

L'heure du bilan n'a pas encore sonné pour cette aventure des masques d'Epau Nova, mais Gilles Curtit amorce une première conclusion. "Quelque part, on a apporté un peu d'activité à l'entreprise, mais on ne va pas faire fortune avec ça. On est fier de cette initiative, même si elle n'entamera pas les pertes qui s'annoncent pour notre activité. Au moins 30 % de sur l'année 2020". Pour le patron d'Epau Nova, le textile sera sans doute l'activité qui aura le plus de mal à se relever de cette crise.

Des masques proposés dans des sachets individuels © Radio France - Christophe Beck