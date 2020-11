"C'est la mort de la culture" : en Moselle, les artisans du spectacle à l'agonie

Après les restrictions imposées aux rassemblements publics, le confinement achève de briser les espoirs de reprise pour le secteur de la culture et en particulier celui du spectacle vivant.

Anaïs et Fabien, duo de chanteurs originaire de Stiring-Wendel , ne savent pas quand ils pourront remonter sur scène

Alors que la fronde des élus contre la fermeture des petits commerces se fait de plus en plus vocale, le monde de la culture et du spectacle, lui, souffre en silence.

Pour la compagnie de spectacles Deracinemoa, qui organise le festival Hop Hop Hop à Metz, les mois de novembre et décembre sont "ceux où l'on prend les décisions pour la saison prochaine " selon Laurent Dhelinger, son directeur. Pas simple de se projeter dans ces conditions après avoir déja encaissé les effets de la première vague. " Nous avons travaillé un mois sur les sept pendant lesquels nous travaillons habituellement , commente-t-il , et cela grâce aux commandes de nos institutions locales, qui nous ont soutenus."

La plus grande peur que nous avons, c'est que s'installe dans la société actuelle l'idée que la culture est vraiment un luxe, un luxe qu'on ne peut pas se permettre parce qu'on a pas le droit de réunir - Laurent Dehlinger, Directeur de la compagnie Deracinemoa à Metz

" Demain, c'est l'inconnu total "

Le professionnel redoute une véritable "crise morale" de la culture qui s'ajoute à la crise financière. Une incertitude du lendemain qui risque d'en décourager plus d'un :

Il y a toute une génération qui arrive, qui a envie de percer et qui ne peut plus du tout le faire. Qui va encore être la demain ? Qui va avoir le courage de se lancer dans ce contexte, qui est vraiment difficile ?

Il cite l'exemple de l'équipe en charge du festival Constellations de Metz, annulé dernièrement : " qui pour la troisième fois va essayer de reproduire la programmation pour la saison prochaine, ces gens là travaillent dans le vide "

" Vendre un éclair à la vanille est-il plus nécessaire qu'un spectacle pour 10 personnes ? " Laurent Dhelinger Copier

Les plus petits souffrent davantage

Anaïs et Fabien forment un duo de chanteurs basé à Stiring-Wendel depuis une dizaine d'années et n'ont pas de statut d'intermittent du spectacle. Ils vivent uniquement de leurs droits d'auteurs-compositeurs-interprètes.

C'est la mort du spectacle vivant. Si cela continue jusqu'en avril ou mai, nous serons des milliers à devoir arrêter notre métier. C'est la mort de la culture - Fabien, chanteur à Stiring-Wendel

Les deux artistes n'ont pas pu bénéficier de l'aide exceptionelle du fond de solidarité de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui avait élaboré un plan de mesures d'urgence dès le début de la crise sanitaire : " Nous ne remplissons pas les conditions d'accès" déplore Fabien. " J'imagine que les grandes stars de la chanson, qu'on ne voit pas beaucoup s'exprimer sur ce sujet, sont moins impactées. Nous on est des petits , on est des artisans du spectacle, comme beaucoup. "

" On ne vit plus, on survit " - Fabien, chanteur Copier

Performance sur les réseaux sociaux

L'organisme, en charge de collecter et de redistribuer les droits d'auteurs en France, avait néanmoins décidé de rémunérer les prestations numériques de type "Live Facebook" en mars dernier, ce qui avait permis au duo d'obtenir une petite source de revenus et de garder le lien avec son public.

" Nous en sommes pas les seuls, tout le monde du spectacle vivant est touché : les sonorisateurs, les éclairagistes.. il y a de nombreuses boites qui vont fermer. Il faut trouver des solutions ", revendique-t-il. Fabien compte notamment sur le soutien au développement de prestations via l'outil numérique : c'est notre "télétravail" à nous.

Un autre Fabien, originaire de Moselle, a choisi de ne pas tout à fait renoncer au concert de promotion de son premier album. La MJC Pichon à Nancy qui devait l'accueillir le 14 novembre prochain permet à son groupe de rock éléctro baptisé Slovenly de monter sur scène sans public pour retransmettre le concert en direct sur les réseaux sociaux.