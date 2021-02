Depuis bientôt un an, les boites de nuit puis les bar et les restaurants (en octobre 2020) sont fermés en France pour lutter contre le Covid-19. Une situation qui change considérablement les nuits habitants du quartier Bouffay à Nantes, lieux phare de la fête dans la ville de Loire-Atlantique.

Coronavirus : à Nantes le quartier Bouffay n'est plus à la fête depuis un an

"C'est mort à partir de 18 heures", regrette presque Pascale, une habitante du quartier Bouffay à Nantes (Loire-Atlantique). Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur très festif a vu tour à tour ses boîtes de nuit puis ses bars et ses restaurants fermer. Le calme inhabituel fait le bonheur de certains voisins.

Plus calme, plus propre

Depuis 2004, Solange habite juste au-dessus de la discothèque à l'entrée du quartier. "Je suis triste pour ce secteur d'activité, mais c'est vrai que depuis sa fermeture je suis contente". La retraitée s'occupe du nettoyage des parties communes de son immeuble. "Je vois un vrai changement. Avant j'étais obligé de nettoyer deux fois par semaine. Il y avait des mégots partout, des verres de bières encore plein. Sans oublier le vomi à nettoyer. Ça change vraiment mon quotidien", souligne la mamie.

En plus d'un quartier plus propre, Solange retrouve également des nuits plus calmes. "Je ne pouvais même plus regarder la télévision par moment quand il y avait beaucoup de monde devant la discothèque pour entrer".

Ce n'est plus notre quartier, c'est mort - Pascale, une habitante du quartier Bouffay

En revanche même si les nuits sont plus calmes, dans le quartier on regrette un peu l'ambiance de fête. "C'est vrai que le soir c'est beaucoup plus calme, mais c'est triste en ce moment. Il n'y a plus de vie en dessous de nous. Depuis le Covid, on a l'impression de vivre dans une ville fantôme. C'est mort", insiste cette habitante qui partage sa vie entre Nantes et Noirmoutier.

Pourtant, même si certains regrettent le côté festif du Bouffay, pour certains c'est une aubaine. L’hôtel juste à l'entrée du quartier reconnaît que les nuits de clients sont beaucoup plus sereines. Les réceptionnistes nous confient hors micro qu'ils râlent beaucoup moins contre les nuisances nocturnes.