Coronavirus : la librairie nîmoise Siloë Biblica, inquiète pour son avenir, lance une cagnotte

La librairie religieuse Siloë Biblica est en danger. Cette librairie, installée depuis 1921 à Nîmes, juste à côté de l'église Saint-Baudile, est à l'arrêt depuis le début des confinements. Et ses propriétaires craignent pour l'avenir de leur boutique. "Notre librairie est en danger, c'est certain. Qui plus est, le manque à gagner est énorme : Pâques est une période très importante de notre chiffre d'affaires annuel en temps normal", explique Daïdrée Aguilar, co-gérante de Siloë Biblica.

La librairie doit fêter ses 100 ans l'année prochaine

Pour faire face à la situation, Daïdrée Aguilar et Annette Masnéri, l'autre co-gérante, ont lancé une cagnotte Leetchi. Elles espèrent recueillir 15.000 euros : "Cela nous permettrait de régler les charges à minima, que ce soit le loyer, le téléphone, l’électricité etc.

De leur côté, les distributeurs de livre nous octroient des délais supplémentaires, mais quand tout cela va s'accumuler, cela risque de devenir très compliqué pour nous. Cette somme nous est indispensable. Nous ferons tout pour ce que lieu reste vivant", confie Daïdrée Aguilar, qui espère bien fêter avec son équipe les 100 ans de la librairie en 2021.