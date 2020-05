Coronavirus : à Orléans, le salon "2000 emplois, 2000 sourires" est annulé et devient virtuel

"Initialement, il devait se tenir en mai, puis en juin à cause de l'épidémie, et on avait encore décalé à après l'été. Cette fois, on annule". Alex Vagner, organisateur du salon "2000 emplois, 2000 sourires" qui devait se tenir le 24 septembre 2020 au Zénith d'Orléans explique que "ça aurait été déraisonnable de maintenir, d'autant qu'on ne connaît pas les conditions sanitaires."

Je ne veux pas prendre de risques"

"Je n'ai pas de visibilité, mais faire rentrer des gens par groupes de cent personnes, avec une jauge maximum, je dis "bof". Et puis beaucoup d'entreprises sont frileuses aujourd'hui et ne voulaient pas forcément venir, ça se comprend. Il y avait trop d'inconnus au niveau économique et sanitaire, je ne veux pas prendre de risques", poursuit Alex vagner.

Un salon virtuel à la place

Mais l'orléanais n'entend pas abandonner pour autant : "avec le soutien de la Région Centre Val-de-Loire et de Pole Emploi, notamment, on est en train de monter un salon virtuel qui pourrait s'appeler "une souris, un sourire". On va solliciter 150 entreprises pour collecter des offres d'emploi, on cherche des plateformes en ligne pour nous héberger et on va y arriver !"

Décliné en trois fois

Alex Vagner souhaite donc organiser à Orléans trois salons de l'emploi virtuel (les rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi se feraient en ligne), "ce serait fin juin si on y arrive, en septembre et début octobre".

"2000 emplois, 2000 sourires" annulé à Blois et Châteauroux

L'organisateur de "2000 emplois 2000 sourires", qui devait en être à sa huitième édition cette année, annonce que les autres salons prévus en 2020 à Châteauroux et Blois sont eux aussi annulés cette année.

Mais Alex Vagner veut maintenir les salons "Happy quartiers" : "deux sont prévus à l'Argonne (salle de l'Argonaute) et à la Source (salle Pellicer), on verra à la rentrée comment on peut les organiser".