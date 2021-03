Coronavirus : à Paris, des bibliothécaires exercent leur droit de retrait, 25 établissements fermés

Sur la soixantaine de bibliothèques de Paris, 25 sont fermées ce samedi 27 mars. Depuis quatre jours, de nombreux bibliothécaires exercent leur droit de retrait pour protester contre des conditions de travail qu'ils jugent inadaptées au rebond épidémique que connait la capitale.

Respect des mesures sanitaires

Pour Guillaume Floris, représentant CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) à la direction des affaires culturelles, rien n'a changé depuis l'annonce gouvernementale d'un reconfinement à Paris, le 18 mars dernier. Alors que le gouvernement a renforcé les mesures sanitaires dans la capitale, les bibliothécaires estiment qu'on ne leur permet pas de les respecter.

Les personnels réclament des modifications de l'organisation de travail pour limiter le nombre d'agents présents en même temps dans les établissements. "En novembre, nous avions deux journées d'autorisation spéciale d'absence", explique le bibliothécaire, qui estime également que "certains postes peuvent être effectués en télétravail".

Consignes contradictoires

"On nous a même demandé de reprendre certains services dans les bibliothèques", poursuit Guillaume Floris. "On nous dit que la situation s'aggrave de jour en jour et on nous demande d'ouvrir un peu plus nos établissements", s'étonne-t-il. Les élus soulignent aussi des systèmes de ventilation défectueux dans certains établissements, "propices à l'aérosolisation du virus dans des lieux qui accueillent des centaines de personnes".

"Nous sommes attachés à notre mission. Nous exerçons notre droit de retrait pour nous protéger et protéger les usagers"', conclut Guillaume Floris, qui évoque également une logique de conscience civique, pour enrayer l'explosion de la troisième vague du coronavirus.