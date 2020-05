Coronavirus : à Pont-du-Château, ACPP fabrique des écrans de protection en plexiglas pour les commerces

Si la crise sanitaire prive certaines entreprises de travail, d'autres sont débordées. C'est le cas de celles qui transforment les matières plastiques, et notamment le plexiglas, dont le nom scientifique est polyméthacrylate de méthyle ou PMMA. Aussi transparent que le verre, et très résistant, il constitue un paravent efficace pour limiter la propagation du coronavirus. Depuis la mi-mars, chez ACPP, à Pont-du-Château, les huit salariés fabriquent des écrans pour les cabinets médicaux et les commerces. A l'approche du déconfinement, les commandes explosent.

Du sur-mesure

ACPP travaille notamment pour le secteur médical, mais en ces temps perturbés, l'entreprise s'est lancée dans une activité qui l'occupe à temps plein : la fabrication d'écrans de protection. Les machines étant là, l'adaptation s'est faite relativement facilement. Victor Tavares est le gérant de la société : "On a commencé par les grandes surfaces, ensuite il y a eu les pharmacies, les médecins, les boulangeries. Là, tous ceux qui doivent démarrer -coiffeurs, petites boutiques- se rendent compte qu'ils ne sont pas protégés. Donc ils nous commandent tous des protections de façon à isoler les caisses. On s'est aussi mis à fabriquer des visières parce qu'il y a beaucoup de demandes.".

Pour que le produit réponde parfaitement à la demande, il faut se déplacer et faire du sur-mesure : "On va sur place, on prend les côtes, on fait un plan, on fabrique, on livre. Ce ne sont pas des hygiaphones classiques, ce sont de vraies protections en forme de U, qui enveloppent carrément la personne de façon pour qu'elle soit protégée de tous les côtés, et que ce soit suffisamment haut".

Des heures supplémentaires

Pour répondre à la demande, les 8 salariés de la société mettent les bouchées doubles. Le rythme est intense confirme Victor Tavares :"On travaille en heures sup, on travaille les samedis, mon fils était là le 1e mai, je viens même mettre les machines en route le dimanche. 35 % d'activité en plus, on ne va pas les sortir comme ça. Il va falloir travailler !".

Le problème aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en matière première. De nombreux fournisseurs sont en rupture de stock. Heureusement, ACPP avait anticipé et l'entreprise peut compter sur ses commandes.