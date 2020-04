Coronavirus : à Pontarlier la mairie met en place des mesures en soutien à l'économie locale

À la crise sanitaire, s'ajoute une crise économique. L'épidémie de coronavirus met à mal l'économie du pays et la Franche-Comté n'est pas épargnée.

À Pontarlier, dans le Doubs, la municipalité s'organise pour accompagner les acteurs économiques locaux. L'objectif : préparer la crise qui s'annonce. "L'impact de la crise économique est immédiat, mais elle aura aussi des conséquences en 2021 et peut-être même en 2022. Cela nécessite une réorientation générale de nos maquettes budgétaires", annonce Patrick Genre, maire de Pontarlier.

Plusieurs mesures mises en place

Dès le début de la crise sanitaire, la municipalité à autorisé les entreprises qui le souhaitent à poursuivre leur activité à condition de le faire selon les mesures sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus. "On veut soutenir par l'activité, en permettant à la collectivé de mettre de l'argent dans l'économie locale pour alimenter nos entreprises", explique Bertrand Guinchard, en charge de l'économie sur le Grand Pontarlier.

La ville de Pontarlier continue l'exercice des marchés afin de soutenir ses producteurs locaux. Les emplacements sont désormais gratuits pour les exposants durant la période d'épidémie. "On souhaite également exonérer pendant plusieurs mois les producteurs qui ne peuvent pas participer aux marchés", annonce Bertrand Guinchard.

La municipalité a aussi décidé de mettre en place des mesures pour les entreprises locataires. La suspension de leur loyer est assurée pour toute la période d'arrêt de leur activité.

Ce sont des décisions fortes et coûteuses pour la collectivité, mais nécessaires pour permettre à l’activité économique de repartir - Bertrand Guinchard

Pour les commerces, la mairie instaure l'exonération des droits de places de terrasses pour l'année complète. "On sait que le secteur les restaurants, par exemple, sont directement touchés donc on souhaite les soutenir", affirme Bertrand Guinchard.

Pour aider les acteurs de l'économie locale, il n'y aura pas de pénalité de retard pour les entreprises.

Les association également concernées

Les associations sont aussi au centre des préoccupations de la municipalité de Pontarlier. "Le monde associatif va pâtir de cette crise puisque le monde économique est son principal soutien", analyse Bertrand Guinchard.

Le maire de Pontarlier affirme que la municipalité maintien les versements des subventions aux associations. "On sera à leurs côtés pour les aider à continuer leurs activités", atteste Patrick Genre. D'autres moyens d'actions concernants les associations sont en cours de reflexion.

Des mesures sont encore à l'étude

La municipalité de Pontarlier et la Communauté de Commune du Grand Pontarlier réfléchissent à d'autres moyens d'aider le tissu économique local. "On réfléchi à un soutien global de l'économie. Il faut s'adapter à l'activité qui est diverse et variée à Pontarlier, c'est pourquoi nous avons plusieurs moyens d'action à l'étude", raconte Bertrand Guinchard.

La mairie de Pontarlier envisage une exonération des taxes de séjour sur le tourisme. "Cela permettrait de faire venir des gens pendant la période estivale, afin de rebouster l'économie des hôtels et des restaurants", précise Bertrand Guinchard.

Le maire de Pontarlier estime que ces mesures vont causer une centaine de millions d'euros de perte de recettes pour la ville et pour la Communauté de Commune du Grand Pontarlier. D'autres projets sont encore à l'étude, notamment en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté.