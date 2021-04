Coronavirus : à Quimper, la fermeture des magasins non essentiels prend les commerçants de court

Avec un taux d'incidence de 89 cas positifs pour 100.000 habitants, 100 pour 100.000 dans l'agglomération de Quimper, le Finistère est relativement épargné par l'épidémie de coronavirus. Les Finistériens ne s'attendaient pas à un nouveau confinement, ni à la nouvelle fermeture des commerces dits non essentiels. Aussi, les annonces du Président de la République Emmanuel Macron ce mercredi soir ont-elles pris de court les Finistériens, et en particulier les commerçants.

On s'est dit qu'on serait épargné

Sabrina par exemple, est responsable d'une boutique de vêtements dans le centre-ville de Quimper, rue Kéréon. "On imaginait une fermeture en janvier ou février, mais là, pas du tout. On s'est dit qu'il y avait une nouvelle stratégie, de territorialisation, donc on s'est dit qu'on serait épargné. Mais non." Croisée un peu plus haut dans la rue, Marie-Aime est commerçante à Fouesnant. Les bras chargés de sacs, elle a profité de son jour de congé pour aller soutenir ses collègues quimpérois. Et elle ne cache pas sa colère. "Ras le bol, confie la jeune femme. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas pris de vacances, on bosse d'arrache-pied pour maintenir tout ça, c'est une catastrophe."

Dans un magasin de vêtements pour enfants, Christine se dit très inquiète pour la suite, mais elle ne comprend pas ce délai de fermeture. "Pourquoi samedi soir ? Ça aurait dû être immédiat ! Il va y avoir des allées et venues partout, ça va bouger dans tous les sens, se brasser."

Baisse de la vigilance

À deux pas de la cathédrale Saint-Corentin, Cécile tient une boutique de déco. Elle n'est pas surprise par cette annonce. "Je vois de plus en plus de personnes rentrer dans les magasins sans se laver les mains, avec le masque en dessous du nez, raconte la commerçante. C'est vrai qu'il y a très peu de cas ici, _mais à force de dire qu'il y a très peu de cas, je trouve que les mesures sont de moins en moins respectées_, et on va finir par avoir des cas. Donc voilà, malheureusement, on ferme."