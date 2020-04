Coronavirus : à quoi vont ressembler les vacances estivales?

Quelques jours après la prise de parole d'Emmanuel Macron, les professionnels du tourisme restent dans l'incertitude : les agences de voyages sont dans l'incapacité de répondre aux questions de leurs clients et les établissements hôteliers voient leurs réservations s'effacer au fur et à mesure des appels des vacanciers.

Pourra-t-on partir? Pas de visibilité avant début juin selon une agence de voyage

Au centre-ville de Belfort, Virginie Galmiche gère, avec une salariée, les voyages d'environ 5.000 clients chaque année. Dans son agence, Demarque Voyages, elle répond essentiellement aux interrogations des voyageurs : "Ils me demandent si leur voyage est maintenu : c'est simple je n'ai aucune visibilité à partir du 15 mai. C'est-à-dire que, même pour ceux qui voyagent du 15 au 30 mai, je ne sais pas s'ils pourront partir. On a aucune visibilité, c'est semaine par semaine. Je pense que cela devrait s'éclaircir début juin"

En masque sur la plage ?

Pour juillet et août, mêmes interrogations explique Virginie Galmiche : "Tout se joue en fonction de l'évolution de la pandémie, du déconfinement, de la réouverture des frontières. Je ne vois pas par exemple dans quelle mesure on pourrait prendre l'avion? Peut-être mettre en place une prise de température avant de monter? Que chacun porte un masque? Peut-être faire en sorte de bloquer une place assise sur deux? On se demande aussi si les clients seront obligés de porter un masque à la plage du matin au soir, quand ils déjeunent?".

Pour la voyagiste, "si c'est pour que cela se passe comme ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt" à partir à l'étranger, et il "vaudra peut-être mieux privilégier la destination France". Mais dans quelles conditions, là aussi "difficile à dire" reconnait la Belfortaine.

Dans les campings, les vacanciers craignent la promiscuité

Mais même au sein du pays, il y a beaucoup d'incertitudes. Pour le camping du Lac de la Seigneurie, situé à Lachapelle-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort, le mois d'avril est censé être celui des réservations, il est devenu celui de l'angoisse.

Depuis le début de la crise du coronavirus, seuls quatre clients sont venus s'installer au vert au pied du Ballon d'Alsace, et désormais, les clients "appellent pour annuler ou décaler. c'est une catastrophe" explique le couple à la tête du camping. "Pour juillet et août, les vacanciers nous disent qu'ils ne veulent pas venir, qu'ils ont peur des personnes à risques. Ils ne veulent pas se déplacer. Ils ont peur des parties communes, les sanitaires, il y a la piscine aussi" s'inquiète-t-il.

Vers un été "blanc"?

Isabelle et Régis Michel estiment que l'année 2020 va être compliquée à vivre : "On craint l'année blanche. Notre trésorerie est plus que dans le négatif. On n'a aucune rentrée d'argent, on a quand même des frais, on doit malgré tout préparer le camping. Et les aides n'arrivent pas, cela prend du temps, ou alors, on n'a personne au bout du fil".