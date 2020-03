Coronavirus : à Saint-Nazaire, l'entreprise Man Energy Solutions s'organise

Depuis plusieurs jours déjà, Man Energy Solutions, installé sur le port de Saint-Nazaire, a suspendu les nombreux voyages à l'étranger de ses collaborateurs. Et tous les salariés ou visiteurs qui ont séjourné dans des zones à risques sont interdits d'accès dans l'entreprise sur le port de Saint Nazaire. A partir de cette semaine, le télétravail est renforcé pour un maximum de personnels comme les équipes des achats, des services administratifs, les ressources humaines, la comptabilité etc. Cela devrait concerner un tiers des effectifs de l'entreprise. Les postes sont réorganisés avec certains jours à distance, d'autres sur place.

Sur le site, les "gestes-barrières" sont rappelés à tous. Les horaires de quart ont été modifiés pour éviter que les équipes se croisent dans les vestiaires afin d'éviter la propagation du virus. La capacité des salles de réunion et du restaurant d'entreprise a été réduite. Dans les bureaux, la distance entre les salariés est augmentée. La production des moteurs va se poursuivre mais pas au même rythme que d'habitude.

Forcément on va être en mode dégradé sur les prochaines semaines parce que les fermetures d'écoles vont entraîner des arrêts de travail. Mais la production va continuer, on souhaite maintenir l'activité le mieux possible" Ludovic Morenton, responsable logistique-production