Coronavirus : "On a su évoluer", se félicite le président de la fédération des boulangers de la Sarthe

"On est très satisfaits" de l'évolution du secteur depuis le début de la crise sanitaire, a assuré sur France Bleu Maine lundi 15 mars le président de la fédération des boulangers de la Sarthe, Nicolas Doire. "On se porte plutôt bien", a expliqué ce boulanger. Il affirme que les artisans ont su résister à la crise économique liée au virus. "On a su évoluer." S'adapter ? "On ne fait que ça", se félicite-t-il.

Les clients jouent la carte du commerce local

Certes, les boulangers ont vu la nature des commandes évoluer. "On fait beaucoup moins de gros repas mais on fait beaucoup plus de sandwichs à emporter", a détaillé Nicolas Doire. "Les gens mangent plus à la maison aussi donc ils achètent plus de pain." Ils ont aussi fait face à un engouement pour les supermarchés au début du premier confinement. "Les gens faisaient un tir groupé pour la semaine", confirme-t-il. Des clients qui sont depuis revenus. "Ils achètent le pain pour plusieurs jours chez nous parce qu'ils se sont aperçus qu'ils se conservent mieux qu'en grande surface par exemple. On l'a vraiment ressenti."

Des clients qui jouent aussi la carte du commerce local. "Ils nous font travailler", sourit Nicolas Doire, qui a aussi eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui se sont essayé aux pains et aux pâtisseries maison. "J'ai des clients qui parfois me posent des questions", se réjouit-il. "Ça leur permet de voir comment il faut faire. Ils se rendent compte que c'est un métier !", explique-t-il, assurant qu'il encourage ses clients à se lancer.

Les aides financières peinent à se concrétiser

Durant cette crise sanitaire, les boulangers ont dû, comme beaucoup d'entreprises, s'équiper pour assurer la sécurité de leurs salariés et de leurs clients. Le président de la fédération des boulangers de la Sarthe a par exemple investi dans des masques, du gel hydroalcoolique, des vitres de séparation ou encore une porte automatique.

Mais ces équipements se sont souvent faits aux frais des artisans. "Des annonces avaient été faites" pour aider financièrement les entreprises, explique Nicolas Doire, mais dans la réalité elles peinent à se concrétiser. "Pour ma boulangerie j'ai fait une demande au mois de juillet pour des plexiglas, je n'ai toujours rien eu", déplore-t-il. Selon lui, "les trois-quarts voire 90% des boulangers ont acheté ça de leur fait, sans demander d'aides". Pas forcément un problème, d'après lui : "Ça fait partie du jeu et on est très content d'être ouvert donc on ne se plaint pas de ça non plus."