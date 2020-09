Coronavirus : à Toulouse, certains gérants de bars prêts à rester ouvert normalement

A Toulouse, 250 gérants de bars et restaurants se sont rencontrés ce lundi pour évoquer les nouveaux horaires de fermeture qui leur sont imposés dans le but de ralentir la propagation du coronavirus

Ils se sont réunis ce lundi après-midi à l'appel de l'UMIH 31 alors que l'arrêté préfectoral entre en vigueur ce 28 septembre à 22h. Les gérants de bars et restaurants soumis à une fermeture anticipée jusqu'au 10 octobre pour ralentir la propagation du coronavirus sont très remontés. Les premiers ont l'obligation de fermer à 22h, les seconds à minuit en semaine et 1h les vendredi et samedi soirs. 250 professionnels ont participé à cette assemblée générale, sans qu'aucune décision ne se dégage pour le moment.

Prêts à enfreindre l'interdiction d'ouvrir après 22h

Parmi eux, certains se disent prêts à enfreindre la règle et à rester ouverts après 22h. "On restera ouvert, on est tous dans le même bateau. Je suis énervé parce que je ne supporte pas l'injustice", explique Sébastien, propriétaire de plusieurs établissements à Blagnac. "La police peut venir me chercher, à part me mettre les menottes pour que je n'ouvre pas..." La crainte d'une fermeture administrative en cas de non respect des nouvelles règles en freinent cependant plus d'un.

Une délégation va être reçue ce mardi par le préfet de Haute-Garonne. Le Premier ministre reçoit également les représentants de la filière, ce mardi matin. La rencontre aura lieu à 10 heures avec l’UMIH, l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie, le GNI, le groupement national des indépendants de l’hôtellerie, le GNC, le groupement national de chaînes hôtelières et le SNRTC, le syndicat national de la restauration thématique et commerciale. Au cours de la rencontre, doivent notamment être évoquées les difficultés de la filière frappée à nouveau par ces mesures de prévention.