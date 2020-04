Coronavirus : à Vaison-la-Romaine, le maire exonère les commerçants de droits de terrasses

Le maire de Vaison-la-Romaine a décidé d'exonérer pour six mois les commerçants de droits de terrasses et de trottoirs pour les soutenir face à la crise sans précédent qu'ils traversent avec le coronavirus. Il fait aussi cadeau de trois mois de loyers à ceux qui sont dans des bâtiments communaux.

Un coût de 80.000 euros pour la ville

Ces deux mesures représentent un manque à gagner de 80.000 euros pour la ville. Mais pour le maire, Jean-François Perilhou, aider le tissus économique local est une priorité. "Le début de saison est complètement bouché. J'ai très très peur pour ce qui va se passer pendant l'été. Et dans une ville comme Vaison, ça a un impact peut-être plus qu'ailleurs. Il faudra qu'on meuble plus qu'on le fait à l'accoutumée, la fin de saison, c'est à dire, août, septembre, octobre. On aura un rôle à jouer d'amortisseur de crise".

"On ne sait pas si on pourra passer l'hiver prochain si on ne refait pas de trésorerie" - Franck, restaurateur à Vaison-la-Romaine

Pour Franck qui tient le restaurant la Lyriste à Vaison, l'exonération de six mois de droits de terrasses, est une bouffée d'oxygène. "On avait les frigos plein, lorsqu'on a dû fermer. Le soutien de la mairie fait du bien. Si on arrive à bien travailler, juillet, août, septembre, octobre, ça pourra sauver beaucoup de petits restaurateurs. Je le vois chez mes confrères, on ne sais pas si on pourra passer l'hiver prochain si on ne refait pas de trésorerie. "