Coronavirus : action commune de la CCI du Gard et de l'UMIH30

Quelles que soient les annonces d'Emmanuel Macron pour faire face à la crise sanitaire, Eric Giraudier, Président de la CCI Gard et Denis Allegrini, Président de l’UMIH30 ont validé ce mercredi matin une action commune, "_visant à épauler les entreprises du secteur des cafés, hôtels et restaurant_s". Plus largement c’est la sauvegarde de ces professionnels et de leurs fournisseurs qui est concernée par cette opération. Les deux entités se coordonnent pour mener de front deux missions.

Une mission d’écoute et d’information

La cellule d’appui aux entreprises de la CCI Gard, re-activée depuis lundi 26 octobre, reçoit les appels des entreprises en difficultés ou désireuses d’obtenir des informations sur les aides à leur disposition.

«L’évolution des dispositifs et de leurs champs d’application est tellement rapide que nous sommes les plus à même de leur apporter des éléments à jour» Eric Giraudier.

Les conseillers sont dédiés à temps plein au secteur CHR et ont déjà traité plus 130 demandes. La CCI Gard s’est engagée à répondre dans la journée aux professionnels.

Une cellule d’écoute psychologique est mobilisée au numéro vert : 0805 655 050.

Une mission de prospection auprès des entreprises

A compter de lundi 2 novembre, une campagne de soutien sera menée par une équipe de conseillers de la CCI Gard avec l’appui de l’UMIH30. Leur mission : prendre contact avec les professionnels du secteur CHR.

«Trop de professionnels hésitent à téléphoner, ils sont sous l’eau. Il est essentiel d’aller vers eux et de les soutenir» Denis Allegrini.

L'objectif est de contacter les 4 274 entreprises de la filière tourisme dans les semaines qui viennent, selon Eric Giraudier.