Coronavirus : les entreprises alimentaires normandes en difficulté invitent à "jouer la carte de la proximité"

L'agroalimentaire représente 100 000 emplois dans 800 entreprises en Normandie. Et le secteur est mis à mal par le confinement dû au coronavirus. "On subit de plein fouet cette crise", indique Isabelle David, directrice de l’AREA Normandie (Association Régionale des Entreprises Alimentaires). Elle était l'invité de France Bleu ce mercredi 8 avril 2020.

"Nous avons une mission d'intérêt national qui est de nourrir la population donc c'est essentiel", souligne-t-elle. Mais avec la fermeture des restaurants, des cantines, la baisse des exportations en Asie mais aussi en Europe et la chute du tourisme, les entreprises alimentaires sont en difficulté.

Attirer les consommateurs vers les produits locaux

"Dans un premier temps, face à la peur de la pénurie, les consommateurs se sont tournés vers les produits de premières nécessité et n'ont pas forcément continué à acheter des produits de proximité. Or, nous avons en Normandie un tissu agroalimentaire avec des produits de qualité, variés, des appellations d'origine, des coquilles, etc."

Le confinement peut être l'occasion de se faire plaisir autour de recettes normandes, avec du fait maison.

"Tous ces produits sont présents dans les circuits courts, dont certains fonctionnent bien, les drives explosent et la vente directe aussi dans certains cas. Ces produits sont aussi présents dans les magasins de la grande distribution. Notre appel aujourd'hui c'est de dire que le confinement peut être l'occasion de se faire plaisir autour de recettes normandes, avec du fait maison." Isabelle David invite donc les consommateurs à "jouer la carte de la proximité".

Solidarité

Dans les jours et semaines à venir, "il y aura besoin de bras car la filière agricole est très saisonnière et on va arriver sur la période où il va falloir aller chercher les légumes et les fruits dans les exploitations", rappelle aussi Isabelle David. "La solidarité joue partout", dit-elle. Les entreprises de son secteur ont d'ailleurs elles aussi fait preuve de solidarité en fournissant les équipements de protections dont elles disposaient à des organismes de santé.