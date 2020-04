Coronavirus : Aidez des petits commerces de Touraine à passer la crise en commandant des bons d'achat

Un site pour aider les petits commerçants et artisans locaux à surmonter la crise du coronavirus. C'est l'idée de la plateforme soutien-commercants-artisans.fr. Chacun peut acheter un produit ou un service sous forme de bons d'achat, utilisables dès la réouverture des magasins et jusqu'au 31 décembre 2020.

Cela aide immédiatement ces petits commerces à payer leurs factures mais participe aussi à diminuer la chute de leur chiffre d'affaires car certains commerces sont en danger de morts. À Tours plus d'une vingtaine de boutiques se sont inscrites.

Des restaurants, des magasins de chaussures, des confiseries, des fleuristes ou encore des instituts de beauté. Vous pouvez acheter des bons de 20, 50 ou 100 euros.

Un petit "coup de pouce" pour tenter de limiter la casse

Si les commerçants savent que ce site ne va pas leur permettre de rattraper toutes les pertes qu'ils vont subir avec cette crise, c'est un "coup de pouce" qui fait du bien. À Tours, depuis que Saperlipopette, la petite boutique de jouets pour enfants de Maud Pierre-Léandre rue de la Scellerie, a baissé le rideau, l'inquiétude grandit jours après jours alors pour juguler l'hémorragie, elle s'est inscrite sur le site.

"C'est assez providentiel" explique la jeune femme. "Ce n'est pas ça qui va tout solutionner mais c'est tout de même une fois de faire rentrer un peu de trésorerie et de nous aider à payer le maximum !" espère-t-elle.

"Ne pas se faire oublier"

Julie Chevalier, est la gérante de la Chapellerie Brun place du grand marché à Tours. Elle s'est inscrite depuis 15 jours et elle enregistre déjà une dizaine de bons entre 20 et 100 euros. Pour elle c'est surtout une opportunité pour continuer à faire vivre les petits commerces.

"C'est avant tout pour ne pas se faire oublier. On ne sait pas combien de temps on va rester fermé.e.s, on est tous sur le qui-vive à se demander quand on pourra reprendre, on est tous très motivé.e.s", explique la jeune femme qui compte sur ce site pour mieux faire connaître les petits commerces de la ville.

Pour elle, ce site est une aide. Mais au delà des achats, elle dit même avoir reçu un message d'un nouveau client qui venait d'acheter un bon "il n'a jamais osé rentrer dans ma boutique et me dit que là c'est l'occasion de venir la découvrir ! Ça fait chaud au coeur" raconte Julie Chevalier émue.