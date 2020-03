Coronavirus : Airbus suspend quatre jours sa production en France et en Espagne

Après Michelin et PSA, Airbus suspend quatre jours sa production en France et en Espagne. Le constructeur aéronautique l'annonce ce mardi matin, conséquence de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement.

"Après la mise en place des nouvelles mesures en France et en Espagne pour contenir le coronavirus, Airbus a décidé de suspendre temporairement la production et l'assemblage sur ses sites français et espagnols pour les quatre prochains jours. _Cela permettra d'avoir assez de temps pour instaurer des mesures strictes pour la santé et la sécurité : hygiène, nettoyage et distances entre individus_. [...] Dans ces pays, l'entreprise encourage encore le télétravail dès que c'est possible", peut-on lire dans le communiqué transmis par Airbus.