Coronavirus : Alstom ferme son site d'Ornans jusqu'à nouvel ordre

Plusieurs sites d'Alstom avaient déjà fermés leurs portes à double tour, c'est maintenant le cas à Ornans (Doubs) depuis ce mercredi après-midi. La décision a été annoncée à la centaine de salariés qui travaillait encore sur les chaînes de production. Ils ont été mis en RTT collectifs (Réduction du Temps de Travail) jusqu'à vendredi inclus.

Une décision prise car la société qui nettoyait les machines 3 fois par jour ne peut plus le faire, faute de personnels. Egalement, la plupart des stocks de gel hydroalcoolique et solution de nettoyage de l'usine a été réquisitionnée par le préfet du Doubs pour être livré aux hôpitaux de la région, et notamment à celui de Besançon.

Une réunion entre direction et syndicats prévue en début de semaine prochaine

Syndicats et direction et du site doivent se retrouver la semaine prochaine pour discuter du sort de la centaine de salariés qui travaillaient encore à l'usine. Une partie du personnel est d'ores et déjà en télétravail depuis la semaine dernière.

Certains syndicats ont peur de voir les cadences accélérées par la direction lorsque l'usine rouvrira. L'usine d'Ornans produit notamment les trains de la SNCF et de la RATP.