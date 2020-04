Coronavirus : Amazon envisage de fermer ses centres de distribution en France

Saisi par le syndicat Sud, majoritaire au sein du groupe américain de vente par correspondance, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné mardi 14 avril à Amazon de limiter son activité aux seuls produits essentiels (alimentaire, hygiène, produits médicaux), sous peine d'une astreinte d'un million d'euros par jour. Un jugement rendu "dans l'attente d'une évaluation des risques pour les salariés".

Dans un communiqué de presse envoyé ce mercredi 15 avril, la direction d'Amazon en France réagit : "La décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre nous laisse perplexes compte tenu des preuves concrètes qui ont été apportées sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger nos employés".

Trier le nécessaire parmi les 250 millions de références

Amazon dit envisager de faire appel de cette décision de justice, mais surtout, le géant américain dit étudier la possibilité de fermer ses sites en France : "Notre interprétation suggère que nous pourrions être contraints de suspendre l’activité de nos centres de distribution en France" dit le communiqué.

"Sans la possibilité d'exploiter nos centres de distribution en France, nous serions contraints de restreindre un service qui est devenu essentiel pour les millions de personnes à travers le pays qui souhaitent avoir accès aux produits dont elles ont besoin chez elles pendant cette crise".

10.000 entreprises vendent sur la plateforme

"Aucune décision n'est prise à ce jour" précise le service chargé de la communication d'Amazon, "le groupe met toutes les options sur la table et _se doit d'informer et d'échanger avec les 10.000 petites et moyennes entreprises françaises qui vendent leurs produits grâce à notre plateforme_". Il s'agirait aussi de décider ce qui, parmi les 250 millions de référence que compte Amazon, est nécessaire et ce qui ne l'est pas.

Une fermeture de quelques jours serait à l'étude

Dans son communiqué, la direction dit aussi faire "tout son possible pour maintenir les emplois sur lesquels comptent [ses] collaborateurs". Une phrase qui n'a pas échappé aux syndicats et notamment à Sud, qui avait initié ce recours en justice, face à des conditions de travail qui selon lui mettait en danger les salariés.

"C'est une menace" dit un représentant syndical à Saran, dans le Loiret, l'un des six centres de distribution d'Amazon en France "une façon de nous faire passer pour les méchants". Des syndicats qui devront être associés à l'évaluation des risques, la justice l'a aussi ordonnée dans son jugement. Des CSE (comités sociaux et économiques) se tiennent sur les différents sites, une fermeture de quelques jours pourrait être mise à l'étude.