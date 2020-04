Coronavirus : Amazon, contraint par la justice à ne livrer que des produits essentiels, annonce faire appel

Saisi par le syndicat majoritaire de l’entreprise, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu ce mardi sa décision concernant les activités d’Amazon France en pleine épidémie de coronavirus et en plein confinement en France. La justice estime que la société a "méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés" et elle ordonne au géant du commerce en ligne de limiter ses ventes aux produits essentiels.

Des commandes de sex toys

Seuls pourront donc être expédiés à partir de ce mercredi des produits alimentaires, d’hygiènes ou médicaux sans quoi Amazon devra payer une amende record d'un million d’euros par jour. Une décision applicable jusqu’à ce que soit réalisée une évaluation des risques encourus par les salariés, en concertation avec les partenaires sociaux.

Une décision "sage et juste" se félicite Emilien Williate, délégué CGT sur le site de Lauwin-Planque, près de Douai qui emploie 3000 salariés (500 salariés sur l’autre site des Hauts-de-France à Boves, près d’Amiens). "Des clients commandaient des drones, des godemichés … rien à voir avec des produits essentiels raconte-t-il. Alors oui, c’est une victoire".

Amazon fait appel

Dans un communiqué, la direction d’Amazon se dit "en désaccord" avec cette décision de justice et annonce faire appel. Le géant de la vente en ligne rappelle avoir distribué plus de 127.000 paquets de lingettes désinfectantes, plus d'un million et demi de masques et 27.000 litres de gel hydroalcoolique aux salariés de ses sites en France.

Amazon qui n'en a pas fini avec la justice en pleine crise sanitaire : la société passe devant les prud'hommes de Douai 21 avril. Début mars, plus de 200 salariés du site de Lauwin-Planque n'avaient pas pris leur poste dénonçant des mesures d'hygiènes insuffisantes. Ce droit de retrait n’est pas reconnu par Amazon.