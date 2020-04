Coronavirus : appel aux dons pour acheter des masques pour des soignants d’Auvergne Rhône-Alpes

Un entrepreneur haut-savoyard, Robin Chambet, vient de lancer le site dondemasques.fr. Via son réseau il a déjà commandé 50 000 masques fabriqués en Chine, et homologués. Ces masques seront livrés en début de semaine prochaine aux personnels soignants d’Annecy et de la Vallée de l’Arve. Si les dons sont suffisants, des masques pourraient aussi être distribués aux nombreux travailleurs qui en ont besoin, comme les caissières ou les vigiles par exemple. D’ailleurs ce site est fait pour récolter des dons mais aussi recueillir les besoins en masques.

Votre don sera défiscalisé

« Il n’y a pas de petits dons » - Robin Chambet

Il ne s’agit absolument pas d’une opération commerciale mais bien de solidarité, d’ailleurs c’est le Rotary Club d’Annecy qui gère les dons. Et cet entrepreneur a avancé les 20 000 euros pour passer la première commande. En fonction des dons récoltés il espère rapidement en passer une deuxième. « Il n’y a pas de petits dons » estime Robin Chambet, « et surtout sachez que ces dons pourront être défiscalisés à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises ».

Pour vous rendre compte à quoi servira votre argent, voici un exemple. Tout compris (fabrication et transport) ces masques coûtent 40 centimes l’unité, donc si vous faites un don de 10 euros ça permet d’en acheter 25.

Un réseau avec la Chine

Robin Chambet a pu monter cette opération grâce à son réseau professionnel en France, en Suisse et en Asie : _« Nous avons fait vérifier que les masques fabriqués par cette usine étaient bien aux normes et homologués »_. Quant au transport, qui est la principale difficulté en ce moment, « je travaille depuis plusieurs années avec le même transitaire, ce n’est pas évident mais il nous trouve un peu de place sur des vols cargo qui partent de Chine » explique Robin Chambet.

Entreprise ou particulier, pour faire un don il faut donc aller sur dondemasques.fr. Et si vous avez besoin de masques, vous pouvez aussi déposer vos demandes sur ce site.