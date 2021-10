Coronavirus : après des mois d'attente, elle perçoit une aide pour son commerce dans les Coëvrons

Angélique Gautheur tient un commerce multi-activités à Torcé-Viviers-en-Charnie : elle fait à la fois épicerie, bar et restaurant et a été touchée par la crise sanitaire. Mais jusque-là, elle n'était pas éligible au fonds de solidarité du gouvernement car une de ses activités est restée ouverte.

Ca faisait des mois qu'elle attendait une aide du gouvernement pour son commerce, touché par la crise sanitaire. Angélique Gautheur vient de percevoir 8000 euros : elle est la tête d'une épicerie, d'un bar et restaurant à Torcé-Viviers-en-Charnie dans les Coëvrons. Le restaurant est resté fermé pendant les confinements successifs mais la partie épicerie a pu continuer à fonctionner. Ce commerce multi-activités a donc été écarté du dispositif du fonds de solidarité, jusqu'à ce que les critères d'éligibilité soient élargis cet été.

Angélique Gautheur a été aidée par la CCI de la Mayenne pour remplir un dossier de demande d'aide. © Radio France - Maïwenn Bordron

28 000 euros de chiffres d'affaires en moins

Le commerce est coupé en deux avec d'un côté la partie bar-restaurant et de l'autre, la partie épicerie. "Dans les campagnes, c'est important de se diversifier le plus possible pour tenir ici", insiste Angélique Gautheur, qui gère Vivéco-La Charnie, un commerce multi-activités. Elle vend un peu de tout : du gaz, des fruits et légumes, mais aussi des produits d'entretien et d'hygiène, des journaux. Sa supérette est indispensable pour Torcé-Viviers-en-Charnie, un village de 800 habitants car la grande surface la plus proche est à 15 km à Évron. "J'en ai quelques-uns (des clients) qui font leurs courses ici, car ils n'ont pas de moyens de transport", décrit la commerçante de 39 ans.

Dans les campagnes, c'est important de se diversifier le plus possible pour tenir.

Angélique Gautheur

La partie épicerie est restée ouverte pendant les confinement, contrairement au restaurant. Angélique Gautheur a perdu 28 000 euros entre janvier et juin 2021 mais sa perte de revenus n'était pas assez importante pour qu'elle puisse toucher le fonds de solidarité, mis en place par le gouvernement. "On trouve ça un peu dégueulasse : pourquoi les autres et pas nous ? Nous aussi, on est là, on travaille. Nous aussi, on perd du chiffre", regrette la commerçante.

La partie épicerie du commerce a pu rester ouverte pendant les confinements successifs. © Radio France - Maïwenn Bordron

Angélique Gauthier travaille sept jours sur sept pour faire vivre son commerce. Sans cette aide, elle n'allait pas mettre la clé sous la porte, mais elle avait quand même décidé de se verser mon salaire. "Quand on est obligé de baisser notre notre salaire personnel alors qu'on y passe un temps fou et bien a l'impression que c'est injuste", pointe-t-elle du doigt. Grâce à ces 8 000 euros, Angélique Gautheur a pu renflouer sa trésorerie et financer une partie des travaux qu'elle vient de faire dans la cuisine du restaurant.

Peu de dossiers ont été déposés auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne : seuls 4 commerces mayennais ont reçu une aide. Il est encore possible de déposer une demande jusqu'au 31 octobre via le site de la CCI. "Cette aide est égale à 80 % des pertes de chiffre d’affaires réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, avec un plafond fixé à 8 000 € par entreprise", précise la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne.