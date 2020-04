Coronavirus au Havre : une aide financière pour les petites entreprises et indépendants

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la Région Normandie mettent en place une aide financière pour les petites entreprises et les indépendants. Cela concerne les entreprises jusqu'à deux salariés. Elles sont 800 sur le territoire havrais et vont se partager 1 million €.