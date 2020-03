Coronavirus : 54 marchés restent ouverts en Loire-Atlantique

Au total, la préfecture de la Loire-Atlantique a reçu 57 dossiers de demandes de réouverture de marchés, 54 ont été acceptés, deux ont été rejetés. Une autre est en cours d'instruction. Le préfet Claude d'Harcourt a aussi annoncé qu'une réunion sera organisée entre les petits producteurs et les grandes surfaces.

En interdisant les marchés, le Premier ministre avait donné la possibilité aux préfets d'en laisser certains ouverts. C'est ce que Claude d'Harcourt a fait pour celui de La Baule par exemple. Deux autres marchés n'ont pas eu cette chance. Pour espérer voir son marché ne pas fermer, les maires doivent garantir qu'il n' y a pas plus de quinze étales séparées de huit mètres et 100 personnes au maximum. Et puis le libre service est interdit, les clients ne peuvent pas toucher les produits. Enfin s'il n' y a pas d'autres commerces à proximité le préfet sera plus enclin à accepter de le laisser ouvert.

Une réunion entre les petits producteurs et les grandes surfaces

Avec la fermeture de certains marchés, le sort des producteurs pose question. Le préfet a assuré qu'une rencontre avec sept GMS (grandes et moyennes surfaces) aurait lieu lundi 30 ou mardi 31 mars. "Ils doivent se mettre d'accord sur la façon dont la grande distribution va prendre en compte la situation des producteurs locaux" affirme Claude d'Harcourt.