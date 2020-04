Coronavirus : l'agglo Pays Basque prête à s'endetter pour soutenir l'économie

1 million d'euros pour les TPE, aide financière aux assos et au monde culturel. L'agglomération Pays Basque va mettre la main au porte-monnaie pour soutenir l'économique basque. L'après-coronavirus s'annonce extrêmement douloureux et compliqué.

L'épidémie de coronavirus laissera des traces, tout le monde en convient à présent et les craintes sont vives en ce qui concerne l'économie. Jean-René Etchegaray, le président de la CAPB, l'agglomération pays basque, parlait ce vendredi 10 avril d_'une "_crise d'une ampleur inestimée". Au quotidien, explique-t-il, la collectivité aide les communes en assurant ce que ces dernières ne peuvent accomplir : en fournissant du matériel de protection dans les Ehpad par exemple à Iholdy.

400 chefs d'entreprises basques interrogés

Mais il y aura aussi l'après-coronavirus et il faut s'y préparer dores et déjà. Les collectivités ( agglo, région, Etat... ) se réunissent en vidéo-conférence chaque semaine pour élaborer des stratégies et soutenir les entreprises, et notament les plus petites. "95 % des entreprises du Pays Basque sont des TPE, souligne Jean-René Etchegaray, et ce sont elles qui vont souffrir en premier chef. " Les Services de la CAPB ont d'ailleurs interrogé 400 entreprises. Les chefs d'entreprises sont inquiets, et, certains dans une situation mentale assez fragile, "c'est la raison pour laquelle, nous réflechissons à mettre en place une cellule de soutien psychologique et une cellule de suivi économique ". Cette dernière sera gérée coinjointement avec la BPI ( banque publique d'investissement) , la CCI de Bayonne et la Chambre des métiers.

1 million d'euros pour soutenir les TPE basques

Un fond de soutien d'un million d'euros sera très prochainement debloqué, le président de l'agglomération souhaite auparavant avoir la validation des autres élus avant d'officialiser la chose. Et il y aura d'autres subventions si il le faut, assure-t-il encore, "quite à endetter la collectivité. "

Pour les entreprises des pépinières et qui dépendent de la CAPB, un report des loyers pour le mois de mars et d'avril est dores et déjà validé. Ca concerne 45 entreprises à la Technocité de Bayonne, au Pavillon Izarbel, au Générateur d'activités Arkinova, à Créaluz, à Lanazia et à Habia. Une mesure que les élus envisagent de reconduire en fonction de la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Soutien financier au Monde culturel et associatif

Pour les professionnels du monde culturel, la Communauté d'agglomération Pays Basque, a décidé de maintenir tous les engagements (achats de spectacles, interventions en milieu scolaire et coproductions) soit en reprogrammant la saison prochaine certains des spectacles qui seront annulés. Une avance sur cachet est même envisagée. Si la reprogrammation est impossible, la CAPB va régler l’intégralité des représentations annulées jusqu’à fin avril.

Enfin, les associations percevront 80 % des subventions attribuées en 2019. " Les associations aussi doivent être soutenues, explique Jean-René Etchegaray, car elles constituent un lien social primordial sur notre territoire.