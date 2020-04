Coronavirus au Pays Basque : la ruée sur les imprimantes et cartouches d'encre !

Depuis le début du confinement et la multiplication du télétravail, Hadrien Mader depuis sa boutique à Anglet a remarqué une ruée sur les câbles et la réparation de smartphones

Cette crise du Coronavirus a parfois des conséquences inattendues. En effet, si aux premières annonces de confinement, les français s'étaient rendus en masse dans les supermarchés pour s'approvisionner principalement en pâtes, en papier toilettes, puis en farine, désormais, ce sont d'autres rayons qui sont pris d'assaut: celui des imprimantes, ramettes de feuilles et cartouches d'encre.

Il faut dire qu'entre les attestations à imprimer, les devoirs pour les enfants, et le télétravail, les imprimantes tournent à plein régime à la maison. Alors forcément la conséquence, c'est que les boutiques spécialisées en imprimantes, et cartouches d'encre reçoivent de plus en plus de demande. 258% d'augmentation des ventes selon l'institut d'études de marché GfK la première semaine du confinement.

Ruée aussi au Pays Basque

Et ça se ressent aussi dans les quelques magasins restés ouverts au Pays Basque. A Bureau Vallée à Bayonne par exemple, les ventes d'imprimantes et de cartouches ont augmenté de 50% depuis le 18 mars. Pour le moment, pas de problème d'approvisionnement mais pour le gérant François Dubord, "les choses commencent à se compliquer", car les fournisseurs ont de moins en moins de stock et les tranporteurs sont débordés.

Les clients veulent que leur matériel soit réparé au plus vite © Radio France - Hadrien Mader

Dans la boutique "1000 et 1 piles" d'Hadrien Mader à Anglet, même chose. Il remarque que depuis le début du confinement et la multiplication du télétravail, le profil de ses clients à changé, désormais, tout le monde a besoin d'un chargeur de secours ou de faire réparer en urgence l'écran du téléphone ou de la tablette et pas seulement les salariés habitués à travailler à distance comme les commerciaux. En outre, il note un besoin urgent chez ses clients, peu enclins à attendre plusieurs jours l'écran de leur portable.

Et pour répondre aux besoins de leurs clients, les deux enseignes ont mis en place un système de drive, avec des commandes par téléphone, internet ou à l'entrée du magasin.

Autre conséquence du confinement, au niveau national, le prix des imprimantes, qui a augmenté de 13% selon UFC que Choisir en 3 semaines dans la grande distribution, ce qui n'est pas le cas chez les petits commerçants.