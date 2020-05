Coronavirus au Pays basque : les restaurateurs se mettent au drive

Les restaurateurs broient du noir. Même après le 11 mai, ils ne pourront toujours par rouvrir, en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

Alors pour de pas rester sans rien faire, et maintenir un minium d’activité et de chiffre d’affaires, ils sont nombreux à proposer un drive. Les repas sont réalisés dans l’établissement et les clients viennent les chercher après avoir passé commande.

"C'est de la survie"

Le phénomène est à la fois urbain et rural. Exemple : l’hôtel restaurant Du chêne à Itxassou, où le chef serge Caumont s’active devant ses fourneaux. Œufs pochés, saumon fumé, cochon de lait et forêt noire... Tous les jours, il propose deux menus à 25 euros. De quoi faire rentrer un peu d’argent et maintenir le restaurant en activité. "Ou l'on faisait un petit peu, ou bien on faisait rien du tout et l'entreprise allait mourir" explique le restaurateur.

Les repas servis dans des barquettes © Radio France - Paul Nicolaï

Entre 15 et 30 clients passent ainsi commande en semaine, pas loin d'une centaine le week-end. Pour autant, à l’auberge, les tables restent vides, comme les 16 chambres de l’hôtel. Les 12 employés attendent donc des jours meilleurs et l'autorisation d'ouvrir.

Le Chef Serge Caumont aux fourneaux © Radio France - Paul Nicolaï

Même constat du côté de La Pile d'Assiettes et du Tourasse, à Saint-Jean-de-Luz. Le gérant de ces deux restaurants, David Sarfati, a lui aussi décidé d'adapter son activité, en proposant à la fois des plats à emporter et de la livraison à domicile.

"Une société qui fait 0 de chiffre d'affaires, cela peut être très grave", explique-t-il. "Nous, on s'est lancés dans cette activité, et l'idée, c'est de se faire connaître par des gens qui ne nous connaissent pas."

Cela nous permet de tenir le coup jusqu'à la fin de la crise. - David Sarfati, gérant de deux restaurants à Saint-Jean-de-Luz

"Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout une activité qui nous fait vivre", ajoute le restaurateur. "On a extrêmement baissé les prix, on est même à la limite du bénéfice, donc on reste sur des marges très petites."

Pour autant, il aimerait continuer ces activités de livraison et de ventes à emporter après la crise, car il y trouve un côté plaisant. Mais "c'est sur le long terme qu'on verra comment on pourra s'organiser pour que cela soit viable. Pour le moment, ce n'est pas une activité qui nous fait vivre. C'est de la survie."