Coronavirus au Pays basque : une enquête du Medef confirme l'ampleur de la crise économique

Le syndicat patronal a réalisé un sondage auprès de 200 entreprises du Pays basque. Les résultats confirment une explosion des demandes de chômage partiel, et les multiples difficultés auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise.

Le Pays basque est relativement épargné par l'épidémie de Covid-19, mais pas par la crise économique. Le Medef Pays basque a réalisé une enquête auprès de 200 entreprises du Pays basque, entre le 23 et le 30 avril. L'échantillon représente un total de 6100 salariés. Les entreprises sondées ont dû répondre à quatre questions, dont voici les principaux résultats :

1/ À la question "avez-vous eu recours au chômage partiel ?", 80% des entreprises ont répondu par l'affirmatif. 22 % ont précisé avoir rencontré des difficultés dans les démarches et majoritairement sur les saisies.

2/ Recours au Prêt Garanti par l’Etat (PGE) : 52% des entreprises ont effectué des démarches pour l'obtenir. Parmi elles : 52% ont vu leur demande acceptée, 3% partiellement, 7% refusée pour des fonds propres négatifs et 38% sont en attente de réponse.

3/ Emprunts en cours : 50% des entreprises déclarent avoir procédé à des aménagements et reports d’échéances d’emprunts.

4/ Enfin à la question "avez vous connu des problèmes d’encaissement de sommes dues par vos clients ?", 26% des entreprises ont répondu avoir connu des difficultés mais zéro refus de paiement.

Philippe Neys, le président du Medef Pays basque, détaille les résultats de l'enquête Copier

"Pour garder de l'optimisme, c'est dur"

"C'est inquiétant", s'alarme Philippe Neys, le président du Medef Nouvelle-Aquitaine et du Medef Pays basque. "Il faudrait que les entreprises retrouvent de l'activité pour reconstituer du chiffre d'affaires. Si ce n'est pas le cas, si on ne retrouve pas au moins une grande partie du volume d'activité qu'avaient les entreprises au moment de l'arrêt, ça va se traduire malheureusement par des licenciements et de l'augmentation du chômage."

"Je suis de nature optimiste, mais là j'avoue que pour garder de l'optimisme, c'est dur. Et puis il y a ce manque de visibilité, et cette épée de Damoclès d'un éventuel retour du virus".

"Je pense que la reprise va se faire lentement" Philippe Neys Copier