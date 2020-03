Coronavirus : au salon Proxiloisirs à Poitiers, les acteurs du tourisme "inquiets mais pas trop"

Proxiloisirs, le salon du tourisme de proximité, c'est tout ce week-end au parc des expos de Poitiers. 125 exposants, 8.000 visiteurs attendus sur 2 jours. Et une question cette année : le Covid-19 aura-il un impact sur début de la saison touristique ?

Dans les allées du salon du tourisme de proximité organisé par le département de la Vienne, l'épidémie de Covid-19 est bien sûr sur toutes les lèvres. Combien de temps va-t-elle durer ? Aura-t-elle un impact sur le début de la saison touristique dont le coup d'envoi a lieu en principe en avril ?

"C'est sûr qu'on y pense. Tous. Il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps. Sinon, les gens vont limiter leurs déplacements. Y compris pour les vacances. Et ça entraînera une baisse de la fréquentation. Ce qui inquiète, c'est le nombre de cas qui augmente" estime Maxime, loueur de canots à Poitiers et Ligugé.

A l'inverse, d'autres veulent tirer partie de la situation. L'épidémie va avoir un impact sur les destinations à l'étranger. "Est-ce que ça pourrait jouer en faveur du tourisme local ? On l'espère". Michel Dubreuil, président des Gîtes de France de la Vienne, annonce en tout cas des réservations en hausse pour avril, "+10% dans le département, c'est le meilleur chiffre depuis trois ans".

"On reste surtout dans l'attente d'en savoir plus" temporise Lise Le Saulnier, à la tête d'un centre équestre à la Roche-Posay, et qui ne veut pas céder à la psychose. "Nous sommes dans un secteur où les réservations se font souvent au dernier moment, il faudra voir en avril comment les choses auront évoluer".