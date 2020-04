Coronavirus : avec 85% de baisse d’activité, la brasserie Pietra craint le pire.

L’épidémie de covid-19 n’est pas encore terminée. Le confinement est toujours d’actualité. Le président de la République devrait même confirmer lundi soir que la période ira au-delà du 15 avril.

Une mauvaise nouvelle pour l’économie insulaire. Les conséquences économiques sont d'une ampleur sans précédent, notamment pour l'industrie touristique. En Corse, elle représente, avec les transports, un tiers du PIB, contre 7 % en moyenne dans les autres régions. Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Agence du Tourisme de la Corse, s'attend à une « saison blanche ». Les professionnels, eux, craignent carrément « une année noire ». Un secteur en berne donc qui provoque aussi des dégâts collatéraux dans des secteurs dont l'activité est liée en partie au tourisme. C'est le cas entre autres de la « Brasserie Pietra » qui emploie une cinquantaine de personnes et produit annuellement 100 000 hectolitres de bière. Elle subit actuellement une baisse de plus de 80 % de ses ventes. « Quand du jour au lendemain vous avez la majorité de vos clients qui ferment, ce n’est pas quelque chose de facile à vivre » Dominique Sialelli, le président de la brasserie Pietra. « On a une baisse d’activité de l’ordre de 85%. Il reste aujourd’hui un peu de ventes dans les magasins qui jouent bien le jeu, dans les magasins aussi sur le continent. Par contre, toute activité café, hôtel, restaurant, elle a cessé du jour au lendemain. En plus, ça arrive en avant saison. On a maintenant la crainte d’une saison extrêmement dégradée. On a peur pour nos clients qui vont avoir beaucoup de difficultés. Nombreux se demandent s’ils vont rouvrir. Au niveau national, il y a a peu près 30% des cafés, hôtels, restaurants qui sont quasiment en dépôt de bilan. J’imagine qu’en Corse cela doit être la même chose. Et si il n’y a pas de mesures d’aides majeures dans ces différents secteurs ça va être une hécatombe.»